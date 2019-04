Slovenské volejbalistky do 16 rokov prehrali s Českom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kvalifikácia ME 2019 do 16 rokov - II. fáza:

Česko - Slovensko 3:1 (-23, 14, 19, 20)

Tabuľka C-skupiny:



1. Rumunsko 2 2 0 6:3 5



2. Česko 2 1 1 5:4 4



3. SLOVENSKO 2 1 1 4:3 3



4. Lotyšsko 2 0 2 1:6 0



Ďalší program:

sobota 27. apríla: 14.00 Česko - Lotyšsko,

16.30 Rumunsko - SLOVENSKO

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ploješť 26. apríla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 16 rokov prehrali v druhom zápase na turnaji II. fázy kvalifikácie na ME v rumunskej Ploješti s Českom 1:3.Zverenky Mareka Maličkého klesli v C-skupine na 3. miesto, v poslednom zápase nastúpia v sobotu proti domácim Rumunkám (16.30 h). Na šampionát do Talianska a Chorvátska (13. - 21. júla) postúpia iba víťazky skupiny. Ak Češky v súboji od 14.00 h zdolajú Lotyšky za tri body, tím SR už nebude v postupovej hre.Zápas trval 99 minút, rozhodovali: Lecourt (Fr.) a Till (Nem.), 80 divákov.A. Fričová 15, Čilijaková 3, Hašková 9, Valentová 11, Boledovičová 5, Hvozdová 2, liberá Pavlíková a Justhová (Miková 8, Jozeková 6, Štermenská 0). Tréner: M. Maličký./svf.sk/Marek Maličký, tréner SR 16: