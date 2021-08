Mladí slovenskí hokejisti vysoko prehrali vo finále s Rusmi, na Hlinka Gretzky Cup však dosiahli historický úspech (video)

Chceli zdramatizovať záver

Zápas rozhodla vysoká kvalita

8.8.2021 - Prvé a jediné zaváhanie mladých Slovákov prišlo až vo finále s Rusmi. Prehrali 2:7, aj tak však slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov dosiahli na prestížnom mládežníckom turnaji Hlinka Gretzky Cup v Piešťanoch historický úspech.Zverenci trénera Ivana Feneša skončili na druhej priečke, čo sa slovenskej "osemnástke" doteraz nikdy nepodarilo. Maximom boli dve tretie miesta z rokov 1997 a 1998, vtedy však podujatie ešte nemalo taký cveng. Dnes sa mu dávajú prívlastky "mládežnícky Svetový pohár či hokejový Ženevský autosalón"."Historický tímový úspech hreje každého z nás pri srdiečku. Všetci sme však chceli zvíťaziť aj vo finále. Momentálne ma štve, že sme druhí, ale časom určite doceníme, čo sme dosiahli. Z turnaja si odnášam plno dobrých skúseností a spomienok z tejto úžasnej kabíny," uviedol slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorý si pripísal 9 bodov, na webe SZĽH.Mladí Slováci v základnej skupine zdolali Američanov (5:2), Nemcov (12:2) aj Švédov (4:3), v piatkovom semifinále si poradili aj s rovesníkmi z Fínska (6:2), nad ich sily boli v sobotnom finále iba favorizovaní Rusi (2:7).Slováci v prvej tretine finále trikrát inkasovali a prvý gól strelili až 28. min, jeho autorom bol Filip Mešár. Lenže Rusi dramatizáciu výsledku nepripustili a v polovici zápasu odpovedali ďalšími dvoma gólmi na 5:1. To už bol rozhodujúci náskok. Rastislava Eliáša v slovenskej bránke nahradil Patrik Jurčák, pre ktorého to boli prvé minúty na turnaji.Záverečnú tretinu otvorili Slováci gólom Adama Žlnku, bol to však posledný slovenský zásah v zápase aj na turnaji. Rusi zakrátko pridali šiesty gól a potom aj siedmy. To keď sa slovenskí tréneri v 56. min odhodlali k odvolaniu Jurčáka z bránky v snahe streliť gól na 3:6 a ešte zdramatizovať záver.Skóre finálového zápasu uzavrel ruský supertalent Matvej Mičkov. Vďaka tomuto gólu a celkovo trinástemu bodu sa 16-ročný krídelník Petrohradu stal najproduktívnejším hráčom turnaja. O jeden bod predstihol 12-bodového slovenského stredného útočníka Dalibora Dvorského (8+4)."Zápas rozhodla vysoká kvalita súpera. Ťažko sme na ňu reagovali, hoci sme sa snažili. Som veľmi rád, že sme 'dreli' až do konca. Chceli sme sa rozlúčiť víťazstvom, ale treba uznať kvality súpera. Vieme, že ak chceme byť najlepší na svete, čaká nás ešte tvrdá práca," zhodnotil tréner SR "18" Ivan Feneš na webe hockeyslovakia.sk."Chlapcom aj členom realizačného tímu patrí obrovská vďaka, pretože odviedli fantastickú prácu. Nielen posledný týždeň, ale od 12. júla, keď sme sa prvýkrát zišli na zraze," dodal Feneš.