Emma Zapletalová sa vrátila z olympiády v Tokiu a doma ju čakalo prekvapenie (foto+video)

7.8.2021 (Webnoviny.sk) - V Nitre v sobotu privítali Emmu Zapletalovú , ktorá na letnej olympiáde v Tokiu prebojovala do semifinále na 400 m prekážok. Šlo o prekvapenie zo strany rodiny a priateľov.Emma vedela len o drobnom stretnutí s úzkym kruhom ľudí. „Tušila som, že mám mať nejaké prekvapenie, ale nevedela som čo si mám pod tým predstaviť. Tak asi šlo teda naozaj o dobré prekvapenie,“ povedala plná dojatia.Na olympiáde štartovala prvýkrát a hoci sa do finále nedostala, cíti sa veľmi poctená, že sa mohla pod piatimi kruhmi predstaviť.Najskôr neskrývala sklamanie, no teraz prezradila, že jej až časom dochádza to, že samotná účasť na olympiáde je úspech. V Tokiu obsadila celkové 15. miesto a sama skonštatovala, že neplánuje poľaviť, ba naopak teší sa na ďalšie výzvy. Už teraz má veľké plány na zlepšenie sa o tri roky v Paríži.Už beztak sa však do histórie zapísala ako prvá slovenská olympionička na prekážkarskej štvorstovke. Medzi jej úspechy nepochybne patrí aj titul majsterky Európy do 23 rokov, kde len nedávno vytvorila slovenský rekord s časom 54,28 sekundy (predtým 55,19) a dokonca aj rekord šampionátu (predtým 54,50).Ako prezradila jej hrdá mama, Emma pochádza zo športovej rodiny, už jej starý otec s jeho bratom reprezentovali Slovensko a Československo.