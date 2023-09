Mladí Ukrajinci sú presvedčení o víťazstve vo vojne, cez 80 percent sa chce podieľať na obnove krajiny

28.9.2023 (SITA.sk) - Až 98 percent mladých Ukrajincov vo veku od 16 do 35 rokov žijúcich na Ukrajine je presvedčených o tom, že ich krajina zvíťazí vo vojne, ktorú vlani vo februári rozpútalo Rusko.V rámci mladých Ukrajincov v tom istom veku žijúcich v súčasnosti v Poľsku je o víťazstve Ukrajiny presvedčených 97 percent oslovených. Vyplýva to z prieskumu, ktorý spoločne uskutočnili ukrajinské sociologické agentúry Rating a Info Sapiens. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Medzi mladými Ukrajincami žijúcimi vo svojej krajine je 89 percent respondentov optimistických v otázke budúcnosti ich štátu. Medzi ukrajinskou mládežou, ktorá teraz žije v Poľsku, je v súvislosti s budúcnosťou ich krajiny optimistických 81 percent oslovených. Na obnove Ukrajiny sa chce podieľať 79 percent mladých ľudí, ktorí zostali doma, a 83 percent tých, ktorí pre vojnu odišli do Poľska.Sociologická agentúra Info Sapiens v prieskume v priebehu júna a júla oslovila 1 417 mladých ľudí na Ukrajine a agentúra Rating 100 mladých Ukrajincov nachádzajúcich sa v Poľsku.