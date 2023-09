Vyšetrovanie odhalilo pôvod rakety, na územie Poľska minulý rok dopadla zablúdená ukrajinská strela

Neaktivovala sa samodeštrukcia

Nedostatočná spolupráca

28.9.2023 (SITA.sk) - Raketa, ktorá vlani v novembri spôsobila smrť dvoch ľudí v poľskej obci Przewodów, bola zablúdená ukrajinská protivzdušná strela, potvrdil poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro . Minister Rádiu Lublin vo štvrtok povedal, že vyšetrovanie prokuratúry „kategoricky“ určilo, že raketu, ktorá 15. novembra zasiahla poľské obilné zariadenie v pohraničí, odpálila Ukrajina.„Bola to Sovietmi vyrobená raketa, ale patrila ukrajinskej armáde,“ cituje ministra spravodajský portál Kyiv Independent.O výsledkoch vyšetrovania už dva dni pred oficiálnym potvrdením informovali noviny Rzeczpospolita. Podľa nich vyšetrovatelia dospeli k záveru, že ukrajinská protivzdušná obrana vystrelila dve rakety S-300, ktoré majú dolet 75 - 90 kilometrov, v snahe zmariť masívny ruský raketový útok.Jedna z týchto striel zasiahla svoj cieľ, druhá však údajne preletela do Poľska. Pre neznámy dôvod sa neaktivoval jej samodeštrukčný mechanizmus, čo viedlo k smrteľnej nehode.Ziobro sa posťažoval, že ukrajinská strana dostatočne nespolupracovala počas vyšetrovania. Zároveň pripomenul, že poľskí prokurátori pomáhajú Ukrajine pri vyšetrovaní ruských vojnových zločinov.Kyjev poprel, že by incident spôsobila ukrajinská raketa, ale potvrdil, že jeho sily sa v danom čase v blízkosti pokúsili zneškodniť ruskú raketu.