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01. septembra 2026
Mladić zomrel, no jeho ideológia nie. Obete zo Srebrenice varujú, Srbsko mu chystá pocty
Kým pozostalí po obetiach masakry v Srebrenici pripomínajú jeho doživotný rozsudok a varujú, že ideológia, ktorú predstavoval, nezmizla, v častiach Srbska a Republiky srbskej si Mladića po jeho smrti pripomínali ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Kým pozostalí po obetiach masakry v Srebrenici pripomínajú jeho doživotný rozsudok a varujú, že ideológia, ktorú predstavoval, nezmizla, v častiach Srbska a Republiky srbskej si Mladića po jeho smrti pripomínali ako hrdinu.
Smrť bývalého vojenského veliteľa bosnianskych Srbov a odsúdeného vojnového zločinca Ratka Mladića znovu odkryla hlboké rany, ktoré v Bosne a Hercegovine zostali viac než tri desaťročia po vojne. Kým pozostalí po obetiach masakry v Srebrenici pripomínajú jeho doživotný rozsudok a varujú, že ideológia, ktorú predstavoval, nezmizla, v častiach Srbska a Republiky srbskej si Mladića po jeho smrti pripomínali ako hrdinu.
Mladić zomrel vo štvrtok počas výkonu doživotného trestu v Haagu. V posledných mesiacoch prekonal niekoľko mozgových príhod. Za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti počas vojny v Bosne a Hercegovine v rokoch 1992 až 1995 ho v roku 2017 odsúdili na doživotie. Medzinárodné médiá ho pre jeho úlohu vo vojnových zverstvách prezývali „mäsiar z Bosny“.
Jednou z jeho najznámejších obetí je Srebrenica, kde sily pod jeho velením v júli 1995 zavraždili viac ako 8-tisíc moslimských mužov a chlapcov a ich telá ukladali do masových hrobov. Mejra Djogazová prišla o troch synov, manžela i vnuka. Sedemdesiatsedemročná žena žije na okraji pamätného centra v Potočari, kde sú pochované tisíce obetí.
„Kvôli nemu som zostala sama. A nie som jediná, kto zostal sám: všetky matky v Srebrenici a mnohé ďalšie v celej Bosne a Hercegovine postihol rovnaký osud,“ povedala Djogazová pre agentúru AFP. Ani po desaťročiach sa zo strachu nevrátila do svojej dediny na okraji Srebrenice a zostala bývať v pešej vzdialenosti od hrobov svojej rodiny. „Bola by som rada, keby žil ešte dlhšie, aby trpel viac, tak ako trpíme my matky,“ povedala o Mladićovi.
Členka hlavného združenia srebrenických matiek Sehida Abdurahmanovićová, ktorej brat počas masakry zmizol a jeho pozostatky sa nikdy nenašli, považuje za dôležitejší než samotnú Mladićovu smrť jeho rozsudok. „Pre nás je najdôležitejšie, že bol odsúdený a že si odpykával svoj trest,“ povedala pre AFP. „Týmto rozsudkom sa jeho život už skončil.“
Fadila Efendićová, ktorej v júli 1995 zabili syna a manžela, uviedla, že Mladićova smrť jej nepriniesla „ani radosť, ani osobitný smútok“. Oveľa viac ju znepokojuje jeho pretrvávajúci odkaz. „Obzvlášť ťažko sa mi zmieruje s tým, že jeho myšlienky nie sú mŕtve,“ povedala 74-ročná žena pre AFP. „Keby zmizli, mohla by som sa z toho tešiť. Žiaľ, naďalej existujú. Táto ideológia nie je mŕtva.“
Mladić má totiž stále množstvo priaznivcov v Srbsku aj v Republike srbskej. Po jeho smrti sa na viacerých miestach konali zhromaždenia a spomienkové akcie.
Zdroj: SITA.sk - Mladić zomrel, no jeho ideológia nie. Obete zo Srebrenice varujú, Srbsko mu chystá pocty © SITA Všetky práva vyhradené.
Smrť bývalého vojenského veliteľa bosnianskych Srbov a odsúdeného vojnového zločinca Ratka Mladića znovu odkryla hlboké rany, ktoré v Bosne a Hercegovine zostali viac než tri desaťročia po vojne. Kým pozostalí po obetiach masakry v Srebrenici pripomínajú jeho doživotný rozsudok a varujú, že ideológia, ktorú predstavoval, nezmizla, v častiach Srbska a Republiky srbskej si Mladića po jeho smrti pripomínali ako hrdinu.
Mladić zomrel vo štvrtok počas výkonu doživotného trestu v Haagu. V posledných mesiacoch prekonal niekoľko mozgových príhod. Za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti počas vojny v Bosne a Hercegovine v rokoch 1992 až 1995 ho v roku 2017 odsúdili na doživotie. Medzinárodné médiá ho pre jeho úlohu vo vojnových zverstvách prezývali „mäsiar z Bosny“.
Jednou z jeho najznámejších obetí je Srebrenica, kde sily pod jeho velením v júli 1995 zavraždili viac ako 8-tisíc moslimských mužov a chlapcov a ich telá ukladali do masových hrobov. Mejra Djogazová prišla o troch synov, manžela i vnuka. Sedemdesiatsedemročná žena žije na okraji pamätného centra v Potočari, kde sú pochované tisíce obetí.
„Kvôli nemu som zostala sama. A nie som jediná, kto zostal sám: všetky matky v Srebrenici a mnohé ďalšie v celej Bosne a Hercegovine postihol rovnaký osud,“ povedala Djogazová pre agentúru AFP. Ani po desaťročiach sa zo strachu nevrátila do svojej dediny na okraji Srebrenice a zostala bývať v pešej vzdialenosti od hrobov svojej rodiny. „Bola by som rada, keby žil ešte dlhšie, aby trpel viac, tak ako trpíme my matky,“ povedala o Mladićovi.
Členka hlavného združenia srebrenických matiek Sehida Abdurahmanovićová, ktorej brat počas masakry zmizol a jeho pozostatky sa nikdy nenašli, považuje za dôležitejší než samotnú Mladićovu smrť jeho rozsudok. „Pre nás je najdôležitejšie, že bol odsúdený a že si odpykával svoj trest,“ povedala pre AFP. „Týmto rozsudkom sa jeho život už skončil.“
Fadila Efendićová, ktorej v júli 1995 zabili syna a manžela, uviedla, že Mladićova smrť jej nepriniesla „ani radosť, ani osobitný smútok“. Oveľa viac ju znepokojuje jeho pretrvávajúci odkaz. „Obzvlášť ťažko sa mi zmieruje s tým, že jeho myšlienky nie sú mŕtve,“ povedala 74-ročná žena pre AFP. „Keby zmizli, mohla by som sa z toho tešiť. Žiaľ, naďalej existujú. Táto ideológia nie je mŕtva.“
Mladić má totiž stále množstvo priaznivcov v Srbsku aj v Republike srbskej. Po jeho smrti sa na viacerých miestach konali zhromaždenia a spomienkové akcie.
- pokračovanie na druhej strane
Zdroj: SITA.sk - Mladić zomrel, no jeho ideológia nie. Obete zo Srebrenice varujú, Srbsko mu chystá pocty © SITA Všetky práva vyhradené.
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