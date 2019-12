Mladíci Liverpoolu dostali lekciu z veľkého futbalu

Conor Hourihane (druhý vľavo) z Aston Villy sa teší z gólu so spoluhráčmi počas štvrťfinále Anglického ligového pohára Aston Villa - Liverpool 17. decembra 2019 v Birminghame. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Birmingham 18. decembra (TASR) - Futbalisti Aston Villy postúpili do semifinále anglického Ligového pohára, keď v utorok vo štvrťfinále deklasovali FC Liverpool 5:0. "The Reds" ale nastúpili s juniorským tímom, keďže momentálne účinkujú na MS klubov FIFA v Katare. Vo Villa Parku rozhodli domáci duel štyrmi gólmi už v prvom polčase, skóre v nadstavenom čase spečatil bývalý brazílsky útočník AS Trenčín Wesley.Vekový priemer hráčov Liverpoolu bol len 19 rokov a 182 dní, až piati zaznamenali debut v prvom mužstve. Na lavičke zastúpil Jürgena Kloppa tréner tímu do 23 rokov Neil Critchley. "," citovala agentúra AP Critchleyho, podľa ktorého po zápase prišli mladíkom hostí zagratulovať k výkonu tréner domácich Dean Smith aj s asistentom Johnom Terrym.Liverpool utrpel v domácich súťažiach prvú prehru v sezóne, bola však očakávaná. Tím s najväčšími hviezdami totiž reprezentuje anglický aj európsky futbal v Katare, úradujúci víťaz Ligy majstrov v stredu v semifinále MS klubov nastúpil na duel s mexickým Monterrey. Anglická futbalová asociácia (FA) nedovolila štvrťfinálový duel Ligového pohára odložiť, Klopp tak dokonca uvažoval aj o jeho bojkote. Napokon na tento krok rezignoval a v Katare si spolu s hráčmi pozrel v televízii boj mladíkov. "," povedal autor prvého gólu domácich Conor Hourihane.