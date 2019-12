Tomi Kid oslávi desiate výročie titulu. V januári bude opäť boxovať

Z galavečera zmiešaných bojových umení XFN 14 na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 18. novembra 2018 v Bratislave. Na snímke boxer "Tomi Kid" Kovács (vpravo) oslavuje víťazstvo nad Maďarom Andrásom Sulákom. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Galanta 18. decembra (TASR) - Bývalý slovenský profesionálny boxer Tomáš Kovács oslávi desiate výročie zisku titulu majstra sveta ďalším súbojom. Osemnásteho januára nastúpi pred domácim publikom v Galante proti súperovi z Nemecka alebo Švajčiarska. Na galavečere "Reštart" sa v rámci prípravy na olympijskú kvalifikáciu predstavia aj jeho zverenci Viliam Tankó a Andrej Csemez.V stredu 18. decembra uplynulo presne desať rokov, odkedy "Tomi Kid" vybojoval opasok organizácie World Boxing Federation v poloťažkej hmotnostnej kategórii (do 79,38 kg), v ktorej bude boxovať aj o mesiac. Po dvanástich kolách zvíťazil nad Keňanom Samsonom Onyangom. "," povedal Kovács, ktorý už nemá profesionálnu licenciu. Boxovať bude na štyri alebo šesť kôl: "Pre mňa je vždy dlhší zápas lepší, potrebujem sa rozbehnúť, som ako starý diesel. Štvorkolový súboj bude veľmi rýchly, ani sa nerozdýcham a už bude koniec. Dúfam, že bude dobrý."Štyridsaťdvaročný Kovács má v databáze BoxRec oficiálne bilanciu 27 víťazstiev (16 KO) a 2 prehry. V roku 2011 získal európsky titul prominentnej verzie WBO v poloťažkej váhe, keď triumfoval nad Hamzom Wanderom z Ugandy. O dva roky neskôr prehral v najväčšom súboji kariéry o opasok WBA Super v San Antoniu s Kazachom Beibutom Šumenovom. Do ringu vstúpi prvýkrát od vlaňajšieho novembra, keď v Bratislave zdolal Maďara Andrása Suláka. V Mestskom kultúrnom stredisku Galanta zavŕši podujatie: "."Prezident Slovenskej boxerskej federácie (SBF) hovoril na tlačovej konferencii v priestoroch Akadémie Tomiho Kida, ktorú vybudoval v Matúškove pri Galante. Chystajú sa v nej aj Tankó a Kovács, obaja zabojujú od 13. marca v Londýne v európskej časti olympijskej kvalifikácie. "," dodal Kovács.V Tankóovej divízii do 57 kilogramov je k dispozícii osem miesteniek do Tokia, v Csemezovej váhe do 75 kg sa bude súperiť o šesť. V máji sa ešte uskutoční záverečná globálny kvalifikačný turnaj v Paríži. "" vyhlásil Tankó.