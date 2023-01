Mladíci prepadli a dobili dôchodkyňu, z domu vzali len vrecko instantnej kávy a lampu

Jeden z dvojice žiadal peniaze

23.1.2023 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice - okolie obvinil zo zločinu porušovania domovej slobody v jednočinnom súbehu so zločinom lúpeže, spáchaného formou spolupáchateľstva, dvoch mladíkov z okresu Košice – okolie.Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, kriminalisti v sobotu dopoludnia zadržali dve osoby, ktoré v piatok v noci neoprávnene vošli do jedného z rodinných domov v obci Seňa a jeden z dvojice žiadal od 68-ročnej ženy peniaze.Tá však povedala, že žiadne nemá a chcela z domu ujsť. Nepodarilo sa jej to, pretože druhý z dvojice ju potkol, a tak žena spadla na zem. Obaja ju začali kopať a následne aj biť.Keď dôchodkyňa ostala bezvládne ležať, páchatelia začali prehľadávať izbu. Okrem jedného vrecka instantnej kávy a lampy neodcudzili nič a z miesta ušli. Poškodená žena utrpela podľa predbežnej lekárskej správy zranenia doposiaľ nešpecifikovaného rozsahu. Netrvalo dlho a muži zákona zistili, kto sa tohto skutku dopustil.Po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov putoval do cely policajného zaistenia 15-ročný Daniel a 18-ročný Pavol, obaja z okresu Košice – okolie. Policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny im hrozí sedem až 12 rokov za mrežami.