Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Mladíci z Oždian majú zdravotné ťažkosti po užití látok, ktoré si objednali cez internet
Policajti z Rimavskej Soboty preverujú okolnosti udalosti, ku ktorej došlo v obci Ožďany. Podľa doposiaľ zistených informácií má zdravotné ...
Policajti z Rimavskej Soboty preverujú okolnosti udalosti, ku ktorej došlo v obci Ožďany. Podľa doposiaľ zistených informácií má zdravotné ťažkosti 17-ročný tínedžer, ktorého stav si vyžiadal prevoz do nemocnice.
„Zdravotné komplikácie u neho mali nastať po tom, čo užil doposiaľ neznáme látky. Doterajším preverovaním bolo tiež zistené, že nejde o jediný prípad. K intoxikácii malo dôjsť aj u 16 - ročného mladíka z tejto obce, ktorý bol taktiež hospitalizovaný v nemocnici,“ informovala o udalosti hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Látky, ktoré mali ich stav spôsobiť si údajne objednali z doposiaľ neznámej internetovej stránky. V tejto súvislosti prebieha preverovanie všetkých bližších okolností. Ďalšie informácie k tomuto prípade polícia poskytne neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Mladíci z Oždian majú zdravotné ťažkosti po užití látok, ktoré si objednali cez internet © SITA Všetky práva vyhradené.
