 Streda 20.5.2026
 Meniny má Bernard
20. mája 2026

Mladíci z Oždian majú zdravotné ťažkosti po užití látok, ktoré si objednali cez internet



lieky 676x418 20.5.2026 (SITA.sk) - Prebieha preverovanie všetkých bližších okolností.


Policajti z Rimavskej Soboty preverujú okolnosti udalosti, ku ktorej došlo v obci Ožďany. Podľa doposiaľ zistených informácií má zdravotné ťažkosti 17-ročný tínedžer, ktorého stav si vyžiadal prevoz do nemocnice.

„Zdravotné komplikácie u neho mali nastať po tom, čo užil doposiaľ neznáme látky. Doterajším preverovaním bolo tiež zistené, že nejde o jediný prípad. K intoxikácii malo dôjsť aj u 16 - ročného mladíka z tejto obce, ktorý bol taktiež hospitalizovaný v nemocnici,“ informovala o udalosti hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

Látky, ktoré mali ich stav spôsobiť si údajne objednali z doposiaľ neznámej internetovej stránky. V tejto súvislosti prebieha preverovanie všetkých bližších okolností. Ďalšie informácie k tomuto prípade polícia poskytne neskôr.



Zdroj: SITA.sk - Mladíci z Oždian majú zdravotné ťažkosti po užití látok, ktoré si objednali cez internet © SITA Všetky práva vyhradené.

