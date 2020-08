Mladík dostal mikrospánok a autom prerazil zábradlie mosta, pristál na streche v potoku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - Hrozivo vyzerajúca nehoda, ktorá si našťastie nevyžiadala žiadnu obeť, sa stala v okrese Košice - okolie. Podpísala sa pod ňu únava. Ako informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová, 21-ročný vodič medzi Bidovcami a Ďurkovom v dôsledku mikrospánku vyšiel s autom mimo cestu a narazil do dopravnej značky.Následne vrazil do zábradlia mosta, ktoré pretrhol a auto spadlo na strechu do potoka. Mladý vodič vyviazol s ľahkými zraneniami. Alkohol mu nezistili. Dopravnú nehodu vyriešili na mieste v blokovom konaní.