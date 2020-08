Špiónsky škandál či český scenár. Ruské médiá píšu o vyhostení diplomatov a Moskva chystá reakciu

Diplomatov vyhostilo aj Česko

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - Médiá v Rusku sa správam o rozhodnutí Slovenska vyhostiť troch diplomatov Ruskej federácie dosiaľ venujú iba v krátkosti. Zväčša pritom uvádzajú, že podľa informácií slovenských spravodajských zložiek bola ich činnosť v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch.Portál novorossia.info spomenutý prípad nazval ako "špiónsky škandál" a informuje, že Moskva bude reagovať na kroky Slovenska. Známy web gazeta.ru si na celej záležitosti všíma skôr to, že USA víta spomenuté vyhostenie.Prirovnáva ho tiež k "českému scenáru" z júna tohto roka, keď Praha poslala domov dvoch zamestnancov ruského veľvyslanectva v súvislosti s kauzou okolo údajného plánovaného útoku jedom ricín na českých politikov.Občan Ruskej federácie, ktorý mal podľa medializovaných informácií falošnú identitu, dostal na slovenskom konzuláte v Petrohrade víza. Muž v žiadosti uviedol, že plánuje navštíviť ako turista Bratislavu, ubytovať sa v hoteli Falkensteiner a že z Petrohradu do Viedne odlieta už ďalší deň, preto potrebuje víza ihneď. Uviedol tiež, že žije na Bogatirskom prospekte 32, blok 2 v Petrohrade a že je stavebný inžinier.Slovenský konzulát mu víza vydal do dvoch dní. Údaje v žiadosti však neboli pravdivé. Podieľať sa mal na príprave vraždy Gruzínca s čečenským pôvodom. Toho napokon v Nemecku vlani v auguste zavraždili. Atentát mala naplánovať ruská tajná služba FSB.Šéf slovenskej diplomacie následne nariadil hĺbkovú kontrolu na slovenských zastupiteľských úradoch v Ruskej federácii. Tá však nebola úplne možná pre pandémiu koronavírusu a nemožnosti vycestovania vyšetrovacieho týmu, preto prebiehala virtuálnou formou. Pochybenie na slovenskej strane pri vydávaní víz sa nepreukázalo.