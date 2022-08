Mladík platil falošnými bankovkami z internetu, hrozí mu niekoľko rokov za mrežami (foto)

Objednal si eurobankovky

Hrozí mu väzenie

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach obvinil 22-ročného Adama z okresu Prešov zo zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová , mladý muž si podľa doterajšieho vyšetrovania asi pred mesiacom objednal prostredníctvom jednej z internetových stránok 20 kusov eurobankoviek nominálnej hodnoty 50 eur určených pre potreby spoločenskej hry.Potom si z týchto eurobankoviek vzal päť kusov a v piatok sa vybral na Zemplínsku Šíravu v Michalovskom okrese, kde v jednom zo stánkov v dvoch prípadoch zaplatil za nápoje bankovkami, o ktorých mal vedomosť, že nie sú pravé.V nedeľu dal jednu z týchto bankoviek aj svojmu kamarátovi s tým, aby objednal a zaplatil za nápoje. Kamarát nemal vedomosť o tom, že bankovka nie je pravá. Na jeho prekvapenie ho pri platení oslovila strážna služba, ktorá na miesto privolala policajnú hliadku.Privolaní policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Vinné 22-ročného Adama umiestnili do cely policajného zaistenia. Podozrivé bankovky zaistili a odoslali na expertízne skúmanie do Národnej banky SR. Obvinenému Adamovi, ktorý si takýmto konaním zadovážil, prechovával a dal do obehu ako pravé pozmenené, neoprávnené vyrobené peniaze, hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody na sedem až 10 rokov. Vyšetrovateľ PZ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby.