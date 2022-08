Požiar v Českom Švýcarsku už lokalizovali, hasiči používajú aj drony s termovíziou a pomáhajú i lezci (foto)

Oheň sa prestal šíriť

U susedov sa situácia nezlepšuje

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - S hasením lesného požiaru v Národnom parku České Švýcarsko bude aj v utorok bojovať tisícka hasičov. Do požiarneho útoku v rovnakej intenzite ako predtým sa podľa hasičského zboru Ústeckého kraja zapojí 1 028 požiarnikov, ktorí sa okrem iného zamerajú na kontrolu požiariska a likvidáciu drobných ohnísk na miestach, ktoré sú pod kontrolou. Pokračovať bude aj letecký zásah. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.V pondelok pritom hasiči oznámili, že sa požiar, ktorý horí už viac ako týždeň, podarilo lokalizovať.Riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček v pondelok večer oznámil, že oheň sa nešíri do ďalších miest a plocha, na ktorej hasiči zasahujú sa zmenšila na zhruba 600 hektárov. Zásah by sa podľa neho mohol skončiť likvidačnými prácami za niekoľko dní.Zatiaľ nie je známe, kedy sa budú môcť vrátiť domov evakuovaní obyvatelia obcí Mezná a Hřensko. Jedinou obcou, do ktorej sa obyvatelia už mohli vrátiť, bola Vysoká Lípa, kde sa evakuácia skončila v nedeľu.S likvidáciou požiaru pomáhajú aj špeciálne vycvičení lezci. Hasiči používajú aj drony s termovíziou. V národnom parku už natiahli 78 kilometrov hadíc.Situácia v susednom Saskom Švajčiarsku sa zatiaľ výrazne nezlepšila. Hasiči sa naďalej snažia zamedziť ďalšiemu šíreniu ohňa a obmedziť plochu požiaru.Nemeckým požiarnikom by mohli pomôcť české vrtuľníky, keďže Čechom zase pomáhali tie nemecké. „Sme dohodnutí, že si navzájom pomôžeme. Tá spolupráca je nepretržitá,“ vyjadril sa hovorca ústeckých hasičov Lukáš Marvan.