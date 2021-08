Mladík pri cúvaní na parkovisku zachytil dôchodkyňu, žena zraneniam na mieste podľahla

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.8.2021 (Webnoviny.sk) - Sedemdesiatosemročná žena prišla v pondelok predpoludním v Košiciach o život po tom, ako do nej pri cúvaní s autom narazil 24-ročný muž z okresu Levoča. Tragédia sa stala na parkovisku na Pražskej ulici.„Muž pravdepodobne z dôvodu nevenovania sa plne vedeniu vozidla a nesledovania situácie v cestnej premávke pri cúvaní narazil do chodkyne, ktorá kráčala po vozovke za ním. Pri dopravnej nehode utrpela chodkyňa zranenia nezlučiteľné so životom,“ informovala polícia na sociálnej sieti.Vodič bol po dopravnej nehode podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.