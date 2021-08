Matovič kritizuje pomalé tempo očkovania proti koronavírusu, do boja s deltou ideme s holými rukami a bez zbraní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.8.2021 (Webnoviny.sk) - Do dosiahnutia kolektívnej imunity zostáva Slovensku 800 dní. Na sociálnej sieti to uviedol minister financií Igor Matovič . Vysvetlil to tým, že sa posledné dni denne podá približne 3-tisíc prvých dávok vakcín.Ak budeme podľa expremiéra ďalej napredovať takýmto tempom, zaočkovanosť na 85 % potrebnú pre dosiahnutie kolektívnej imunity dosiahneme približne v októbri 2023. Aj to za predpokladu, že tempo očkovania sa ešte viac nezníži.„To znamená len jediné - držme si klobúky, dobrovoľne sme sa rozhodli vtrhnúť do boja s Deltou s holými rukami a bez zbraní, ktorých máme plné sklady … lebo veríme, že Slovensko bude mať šťastie a tretia vlna nás obíde. Nuž,“ dodal Matovič.Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2 260 743, za predchádzajúci deň pribudlo 3 575 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 1 987 436 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 5 490 ľudí.