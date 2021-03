Mladík s krvavými rukami zaútočil na policajtov, za mrežami si môže posedieť niekoľko rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Päť rokov odňatia slobody hrozí 24-ročnému mladíkovi z obce Sedliská (okres Vranov n/Topľou) za prečin výtržníctva a útok na verejného činiteľa. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , mladý muž ešte v piatok 5. marca podvečer na sídlisku Lúčna vo Vranove nad Topľou pri vchodových dverách miestnej predajne kričal nezrozumiteľné slová a zakrvavenými rukami udieral do okien a po parapetných doskách.„Po príchode policajtov sa k nim muž rozbehol so slovami, že ich zabije a fyzicky napadol jedného z členov hliadky. Policajti útočníka spacifikovali za použitia donucovacích prostriedkov,“ opísala udalosti Ligdayová.Pri incidente utrpel napadnutý policajt zranenia s dobou liečenia do sedem dní. Mladík z obce Sedliská skončil v nemocnici. „Vranovský vyšetrovateľ útočníka obvinil z uvedených trestných činov. Ak sa obvinenému mužovi vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody až na päť rokov,“ dodala hovorkyňa.