Mladík sa vybral za priateľkou do Važca na cudzom nákladiaku, došla mu nafta a skončil v rukách polície

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Pobyt za mrežami na jeden až päť rokov hrozí 23-ročnému mužovi z Veľkého Slavkova (okr. Poprad) za cestu za priateľkou na ukradnutom nákladnom aute. Prípad sa stal ešte v nedeľu 2. mája. Muž vtedy vošiel do uzamknutého nákladného motorového vozidla, ktoré bolo zaparkované v objekte jednej z firiem na Levočskej ulici v Poprade.Ako ďalej informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , bez použitia kľúča auto naštartoval a odišiel s ním. Vozidlo pri tom nemal zverené a nemal ani povolenie na jeho užívanie. Mladý muž, ktorý vo firme pracoval, sa chcel nákladným autom dostať do obce Važec za svojou priateľkou. Cestou späť do Popradu mu však došla nafta, vozidlo preto odstavil na krajnici diaľnice D1.Slavkovčana zadržala polícia v utorok dopoludnia. Čelí obvineniu z neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. Svojim konaním spôsobil majiteľovi auta škodu vo výške 7-tisíc eur.