Sulíkovo ministerstvo pokračuje v znižovaní byrokracie, zavádzajú sa princípy one in – one out a one in – two out

Povinná kvantifikácia vplyvov

Znižovanie regulačných povinností

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v znižovaní byrokracie a nákladov podnikateľov. Vláda totiž v stredu schválila s pripomienkou aktualizáciu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá je v prvej fáze primárne zameraná na zavedenie princípov „one in - one out“ a „one in - two out“.Ich podstatou je, že predkladatelia regulácií musia pri zvýšení regulačnej záťaže vo svojej oblasti navrhnúť aj jej zníženie či už v rovnakej, alebo v dvojnásobnej výške. Programové vyhlásenie pritom hovorí o zavedení princípu „one in - one out“ od roku 2021 a princípu „one in - two out“ od roku 2022.Ako objasňuje rezort, problém regulačného zaťaženia trápi väčšinu rozvinutých ekonomík. Prejavuje sa v podobe nárastu počtu výkazov, hlásení, ako aj rôznych obmedzení, sprísnení či zvyšovaní poplatkov, daní, odvodov a podobne.Výsledkom je, že sa zhoršuje pomer medzi tým, koľko času, energie a finančných prostriedkov vynakladajú podnikatelia na plnenie povinností voči štátu a koľko na zvyšovanie spokojnosti svojich zákazníkov a rozvoj svojho podnikania."Nárast regulačnej záťaže sa prejavuje zvýšením nákladov podnikov, poklesom ich produktivity a konkurencieschopnosti," konštatuje ministerstvo.Najväčšie úspechy s riešením tohto problému pritom zaznamenali krajiny, ktoré sa rozhodli pre systémový prístup vo forme povinnej kvantifikácie vplyvov a následného cieleného znižovania regulačného zaťaženia voči ministerstvám a iným predkladateľom regulácií.Medzi takéto systémové riešenia patria okrem iného práve princípy „one in - one out“, „one in - two out“, či „one in - three out“.Cieľom predloženého materiálu a zavedenia spomínaných princípov na Slovensku je systémovým spôsobom zastaviť rast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností."V rámci tejto fázy ide o jednu zo zásadných zmien, ktorá zavádza nové povinnosti pre predkladateľov materiálov s identifikovanými vplyvmi na podnikateľské prostredie," približuje rezort s tým, že samotný materiál neznižuje náklady podnikateľov priamo, ale výrazný pozitívny vplyv v podobe znižovania nákladov podnikateľov sa očakáva po jeho zavedení a uplatňovaní predkladateľmi v praxi.Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí okrem doplnenia bodu, ktorý sa týka mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov aj zadefinovanie presných dôvodov, pre ktoré je materiál predkladaný na záverečné posúdenie, či stanovenie povinnosti predkladateľa aktualizovať náklady regulácie v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie do 45 dní od vyhlásenia predpisu v Zbierke zákonov.Materiály predložené na predbežné alebo klasické medzirezortné pripomienkové konanie do 31. mája tohto roka sa dokončia podľa aktuálne platnej metodiky, uvedené zmeny nadobúdajú účinnosť 1. júna 2021.