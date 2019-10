Mladík vnikol do väzenia, aby videl svoju expriateľku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 26. októbra (TASR) - Nemeckému tínedžerovi sa podarilo preliezť štvormetrový múr a preniknúť do väzenia pre mladistvých v meste Vechta v spolkovej krajine Dolné Sasko. Do väzenia prišiel tento 18-ročný mladík navštíviť svoju bývalú priateľku, ktorú chcel presvedčiť, aby sa k nemu vrátila. S odvolaním sa na hovorkyňu zariadenia o tom v piatok informovala agentúra DPA.Mladíkova rovnako stará expriateľka sa s ním krátko pred týmto incidentom rozišla cez telefón. Zúfalý tínedžer následne prekonal vonkajší múr väznice vysoký zhruba štyri metre, pričom si pomohol stĺpom pouličného osvetlenia, ktorý dali úrady po tomto incidente omotať ostnatým drôtom, informovala regionálna nemecká televízia NDR.Mladíkovi sa po prekonaní múra podarilo vyliezť k zamrežovanému oknu v cele svojej expriateľky na prvom poschodí. Následne ho objavili zriadenci väznice, ku ktorým však odmietol zliezť. Zniesť ho tak s pomocou rebríka museli až privolaní hasiči, pričom utrpel ľahké zranenie. Mladík bol polonahý, časť oblečenia si zjavne vyzliekol preto, aby sa mu nezachytilo o ostnatý drôt.K incidentu došlo minulý týždeň.Tínedžerovi hrozí stíhanie, pričom ho vyšetrujú pre nedovolené vniknutie na pozemok a nepovolený kontakt s väzňami. Či po tejto príhode získal nazad svoju expriateľku, nie je známe.Nevie sa ani to, prečo mladík nepožiadal o návštevu expriateľky vo väzení, ale radšej sa k nej pokúsil dostať takýmto spôsobom, uvádza stanica BBC, ktorá jeho čin prirovnáva k správaniu Shakespearovho Rómea. Ten totiž preskočil múr, aby sa dostal do záhrady a pod okno svojej lásky Júlie.