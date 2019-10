Po vyhlásení Moralesa za víťaza volieb vypukli nové protesty

Na snímke prezident Bolívie Evo Morales. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

La Paz 26. októbra (TASR) - V Bolívii vypukla v piatok nová vlna protestov. Demonštrácie vyvolalo vyhlásenie bolívijských volebných orgánov, ktoré deň predtým deklarovali tamojšieho prezidenta Eva Moralesa za víťaza minulotýždňových prezidentských volieb, a to aj napriek obvineniam opozície z podvodu, píše agentúra DPA.Demonštranti zablokovali cesty v metropole La Paz i v meste Cochabamba. V krajine zároveň pokračoval štrajk, ktorý ešte v stredu vyhlásila opozícia označujúca voľby za zmanipulované.Ako informovala agentúra AFP, bolívijský Najvyšší volebný tribunál v piatok ukončil sčítavanie volebných hlasov a potvrdil znovuzvolenie súčasného prezidenta Eva Moralesa. Ten podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil so ziskom 47,07 percenta hlasov, zatiaľ čo hlavný opozičný kandidát, exprezident Carlos Mesa, získal 36,51 percenta odovzdaných hlasov.Morales tak bol zvolený už v prvom kole volieb, keďže tesne splnil podmienku náskoku oproti najbližšiemu súperovi o najmenej desať percentuálnych bodov. Pôjde pritom už o jeho štvrté obdobie vo funkcii hlavy štátu.Mesa však výsledky volieb odmietol, pričom ich označil za podvod a svojich prívržencov vyzval, aby pokračovali v protestoch, až dokým úrady nerozhodnú, že sa bude konať aj druhé kolo volieb. O druhé kolo žiadajú tiež Organizácia amerických štátov (OAŠ), Európska únia aj bolívijská katolícka cirkev.OAŠ a bolívijská vláda pritom OSN potvrdili, že vykonajú revíziu volebných výsledkov. Povedal to v piatok médiám generálny tajomník OSN António Guterres po stretnutí s bolívijským ministrom zahraničných vecí. Guterres dodal, že OSN takúto revíziu podporuje.