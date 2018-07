Mladík z Čadce nahlásil bombu v automobilke, hrozí mu osemročný trest

Ilustračné foto. Foto: TASR / Pavol Ďurčo Foto: TASR / Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 17. júla (TASR) – Až osemročný trest odňatia slobody hrozí 20-ročnému Jozefovi z Čadce, ktorý mal v noci z pondelka (2.7.) na utorok (3.7.) oznámiť na linku 158, že v priestoroch automobilky Kia by sa mohla nachádzať bomba. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.uviedol krajský policajný hovorca.Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva (OR) PZ v Žiline obvinil 20-ročného Jozefa z trestného činu šírenia poplašnej správy a spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby.doplnil Moravčík.V závode Kia Motors Slovakia (KMS) v Tepličke nad Váhom evakuovali podľa vedúceho oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou KMS Dušana Dvořáka po nahlásení bomby viac ako 1000 zamestnancov.dodal Dvořák.