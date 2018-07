Fico: Vyzývam médiá, politikov a cirkvi na objektívnejší pohľad na SR

Na archívnej snímke Robert Fico. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) - Predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico vyzýva politikov, médiá a cirkvi na objektívnejší pohľad na túto krajinu, lebo v tomto štáte nie je všetko zlé a nemožno ľuďom vtĺkať do hlavy, že je to čierna krajina. Povedal to pri príležitosti 26. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky s tým, že Slovensko si zaslúži objektívny pohľad a objektívnu kritiku.uviedol. Podľa Fica by mal byť preto 17. júl pre Slovenky a Slovákov veľkým dňom.podotkol.Fico pripomenul, že Smer-SD vždy presadzoval národno-štátne záujmy a túto svoju silnú stránku bude presadzovať aj v budúcnosti pri všetkých témach, kde bude potrebné tieto záujmy chrániť.vyzýval. Je totiž presvedčený, že veľké národy sa dokážu vyrovnať so svojou minulosťou a sú hrdé a pyšné na vlastné historické míľniky, na ktoré si nedajú siahnuť.povedal.Hodnota samostatného štátu sa podľa jeho slov zosmiešňuje a pri príležitosti výročia jeho vzniku dostávajú najvyššie štátne vyznamenania ľudia, ktorí sa otvorene stavali proti vzniku SR.myslí si.Samotnú deklaráciu označil Fico za historický okamih, o aký sa márne usilovali celé generácie.uviedol.Fico sa nevyhol ani sobotňajšiemu (14.7.) podujatiu v Starej Bystrici, kde sa konali celonárodné oslavy Dňa zvrchovanosti a na ktorých mal byť vypískaný. Šéf Smeru-SD naznačil, že za tým bola opozícia.dodal.Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky si občania krajiny pripomínajú 17. júla 2018 po 26. raz. Slovenská národná rada (SNR) ju schválila v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a vyhlásila ňou zvrchovanosť Slovenskej republiky. Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR - 17. júl - je na základe zákona NR SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom SR.