Mladík zaútočil na policajta palicou, počas núdzového stavu môže dostať aj doživotie

28.10.2020 (Webnoviny.sk) - Obvineniam z obzvlášť závažného zločinu útoku na verejného činiteľa čelí iba 20-ročný mladík z okresu Michalovce. V pondelok večer v Strážskom (okres Michalovce) napadol policajta. Teraz mu hrozí prísny trest. Mladík kráčal po strede vozovky a vodiči sa mu museli vyhýbať.Ako informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová , policajt ho upozornil, aby išiel na kraj a nasadil si rúško. Mladík však na jeho výzvy nereagoval. Policajtom začal vulgárne nadávať a vyhrážal sa im zabitím. Následne prišiel k policajtovi a zahnal sa na neho palicou. Ten sa pred útokom stihol uhnúť a palicu mu vytrhol z ruky.Mladík policajta udrel do ramena, úder to tváre mu však už nevyšiel. Policajt mladíka spacifikoval. Mladého muža umiestnili do policajnej cely. Vyšetrovateľ podal podnet na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa prokurátor nestotožnil a obvineného prepustil na slobodu.Za tento skutok, spáchaný v čase vyhláseného núdzového stavu, hrozí mladíkovi trest na 12 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.