Klus si nemyslí, že je čas na uzatváranie hraníc, ale kontroly sa zrejme zintenzívnia

Alternatívou je aj testovanie

Navrhli konkrétne riešenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.10.2020 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin Klus (SaS) si nemyslí, že teraz je čas na uzatváranie hraníc. V tejto chvíli je fakt ten, že v niektorých susedných krajinách je situácia lepšia ako na Slovensku.Štátny tajomník to uviedol po stretnutí expertnej skupiny, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia z rezortu vnútra, dopravy, školstva, diplomacie a úradu hlavného hygienika.Ako Klus ďalej priblížil, kontroly na hraniciach sa robia priebežne, akurát že tá „priebežnosť“ sa pravdepodobne zintenzívni a testovanie na hraniciach je podľa neho jednou z alternatív.Štátny tajomník v tejto súvislosti dodal, že napríklad česká hranica bude oveľa viac monitorovaná.„Úrad hraničnej a cudzineckej polície to dnes sám navrhol a my sa s tým stotožňujeme, že pravdepodobne vzhľadom na zlú situáciu je to jedna z tých hraníc, ktorá znesie trochu sprísnený režim,“ spresnil.Expertná skupina navrhla konkrétne riešenia a čaká na vyjadrenie premiéra a predsedu Ústredného krízového štábu. Návrhy odošlú ešte v stredu a Klus predpokladá, že už vo štvrtok by mohol byť prvý parciálny výsledok.