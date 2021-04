Mladíka z lesa nad Rožňavou odvážal záchranársky vrtuľník, po páde z bicykla si poranil chrbticu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.4.2021 (Webnoviny.sk) - Záchranársky vrtuľník z Košíc letel v piatok večer 9. apríla do lesného terénu nad Rožňavou. Rýchly transport do nemocnice potreboval 18-ročný cyklista, ktorý si po páde z bicykla vážne poranil chrbticu.Informovala o tom hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZSR) ATE Ako ďalej priblížila, na mieste mu primárne ošetrenie poskytli pozemní záchranári, ktorí ho následne priviezli k miestu, kde mohol vrtuľník bezpečne pacienta preložiť na palubu.V stabilizovanom stave s vážnym úrazom chrbtice bol mladý muž letecky prevezený do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach