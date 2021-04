Premiér Heger nesúhlasí so slovami Gyimesiho a stretne sa so šéfom diplomacie Korčokom

Korčok sa ohradil voči Gyimesimu

Matovič zachraňuje životy

10.4.2021 - Predseda vlády SR Eduard Heger nesúhlasí s tvrdeniami poslanca Györgyho Gyimesiho (OĽaNO) a považuje ich za nešťastné. Heger to povedal v sobotňajšej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy.Podľa Gyimesiho bola neúčasť zástupcu slovenského veľvyslanectva na piatkovom rokovaní ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) v Budapešti predpokladom úspechu rokovaní s maďarskou stranou.Voči týmto tvrdeniam sa ohradil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS).Heger potvrdil, že v pondelok 12. apríla bude mať so šéfom slovenskej diplomacie stretnutie. „Myslím si, že je dôležité, aby sme vždy na takýchto cestách mali aj zástupcov veľvyslanectiev,“ doplnil Heger.Matovič v piatok 9. apríla rokoval v Budapešti s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóm aj premiérom Maďarska Viktorom Orbánom. Szijjártó na piatkovej tlačovej besede po rokovaní s Matovičom vyhlásil, že na základe žiadosti Slovenska pomôže Maďarsko pri testovaní ruskej vakcíny Sputnik V.Matovič zároveň dodal, že ruská vakcína je skladovaná na Slovensku v chladničkách už šesť týždňov, pričom by ňou bolo možné zachraňovať ľudské životy. Práve z toho dôvodu prišiel požiadať Maďarsko o pomoc pri testovaní tejto zásielky.