Mladíkov čaká pred MS v hokeji do 20 rokov jediný prípravný zápas, tréner vyradí troch hráčov

23.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentácia hokejistov od 20 rokov v tomto okamihu už za sebou mala mať dve prípravné stretnutia pred nedeľňajší štartom juniorských majstrovstiev sveta v Kanade, no pandémia koronavírusu a jeho variant omikron boli proti.Mladí Slováci v meste Red Deer odohrajú jediný prípravný zápas vo štvrtok, pred šampionátom ich preveria rovesníci z Nemecka. Podľa trénera Ivana Feneša sú Slováci na tento prípravný zápas pripravení."Teší nás, že sa zlepšujeme zo dňa na deň. Začíname mať aj v tréningu tvár, ktorou by sme sa chceli prezentovať v zápasoch. Nebudem klamať, päť tréningov nie je príliš veľa na prípravu, ale treba brať, čo je. Všetky tímy majú rovnaké podmienky. Verím, že na Nemcov budeme pripravení," povedal Feneš podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Do duelu proti Nemcom zasiahne spolu 23 korčuliarov a dvojica brankárov. "Vzhľadom na to, že máme iba jeden prípravný zápas, organizátori nám povolili, aby sme nastúpili do stretnutia s 23 korčuliarmi a dvoma brankármi. Využijeme maximálny možný počet hráčov, ktorých môžeme nasadiť,“ pokračoval Feneš.Po súboji proti Nemcom realizačný tím výberu SR zúži súpisku poslednýkrát, do záverečnej nominácie sa nedostanú tri mená. "Trom hráčom budeme musieť povedať, že idú domov, čo je náročné. Na druhej strane, pre 22 korčuliarov a troch brankárov to bude znamenať, že tu zostávajú. Verím, že budeme mať šťastnú ruku pri výbere a urobíme správne rozhodnutia, vďaka ktorým uspejeme na šampionáte,“ dodal Feneš.Vo štvrtkovom súboji proti nemeckému tímu bude od začiatku chytať Šimon Latkóczy, ktorý patril medzi opory výberu SR "20" na predchádzajúcich MSJ. "Bol som rád, že prípravné zápasy sa napokon nehrali podľa pôvodného plánu, teda 20. a 21. decembra. To by sme mali za sebou len dva tréningy a nebolo by to ono. Päť ma už dokázalo vcelku dostatočne pripraviť na Nemcov. Na poslednom som sa cítil veľmi dobre. Som pripravený a verím, že aj chalani,“ poznamenal Latkóczy.