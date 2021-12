Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zdolala Nemcov

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov uspela v jedinom prípravnom zápase pred juniorskými MS v Kanade. V Red Deere zdolala nemeckých rovesníkov jasne 4:0 vďaka gólom Martina Chromiaka, Juraja Slafkovského, Filipa Mešára a Oleksija Mykluchu.



Slováci v generálke položili základ víťazstva na konci prvej a na začiatku druhej tretiny. Po vybudovaní dvojgólového náskoku jasne prebrali opraty zápasu a z rúk ich nepustili. Zo štyroch presiloviek využili až tri. Za najlepšieho hráča SR vyhlásili brankára Šimona Latkóczyho, ktorý odchytal prvé dve tretiny a predviedol 13 úspešných zákrokov. Tretiu tretinu dochytal Tomáš Boľo. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.



Realizačný tím na čele s trénerom Ivanom Fenešom zverejní konečnú nomináciu po piatkovom dopoludňajšom tréningu miestneho času (cca 17.00 - 19.00 SEČ). Slovenská "dvadsiatka" odohrá prvý zápas na juniorskom šampionáte v pondelok 27. decembra o 3.30 SEČ v Red Deere proti USA, v B-skupine sa stretne ešte so Švédskom, Ruskom a Švajčiarskom.

Príprava pred MS20:





Nemecko - SLOVENSKO 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)



Góly: 20. Chromiak (Kašlík, Kňažko), 22. Slafkovský (Petrovický, Nemec), 30. Mešár (Slafkovský, Faith), 46. Myklucha (Jedlička, Krajč). Vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 18:32.



Nemecko: Bugl (32. Quapp) – Münzenberger, Glötzl, Pilu, Szuber, Geibel, Dziambor Böttner, Klein – Volek, Samanski, Schweiger – Borzecki, Elias, Rossmy – Dunham, Leonhardt, Eham – Rutkowski, Blank, Petersen



Slovensko: Latkóczy – Kňažko, Stacha, Petrovický, Nemec, Bečár, Štrbák, Bakala, Kmec, Groch – Chromiak, Myklucha, Kašlík – Mešár, Petrovský, Slafkovský – Jedlička, Dvorský, Faith – Lašák, Demek, A. Sýkora – Krajč

Hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Juraj Slafkovský, útočník SR 20, v zápase 1+1: "Na začiatok to bol celkom dobrý výkon, hoci Nemci mali v úvode zopár prečíslení. Myslím však, že sme mali viac z hry. Ku koncu možno naše tempo upadalo, ale to sa dá jednoducho vylepšiť. S takýmto tímom a takými hráčmi bez debaty."



Rayen Petrovický, obranca SR 20, v zápase 0+1: "Nemci mali v prvej tretine zopár prečíslení v rámci jednej pasáže, ale ustáli sme to. Musíme lepšie čistiť priestor pred bránkou. Pozitívne zasa bolo, že sme stáli pred tou súperovou, keď sme mali možnosť strieľať. Rovnako pozitívne vyzneli presilovky. Tie nám celkom išli."



Ivan Feneš, tréner SR 20: "Veľmi sme potrebovali tento zápas, dlho sme naň čakali. Síce sme vyhrali, ale výkon potrebujeme zlepšiť, pretože nás čakajú súperi z inej hmotnostnej kategórie. Veľa výborných vecí, ktoré sme chceli v zápase vidieť, sa v ňom vyskytlo. Dobré boli výkony brankárov rovnako ako mnohých hráčov na ľade. Aj preto nás čaká neľahké rozhodovanie o záverečnej nominácii. Popracovať ešte musíme na tvrdosti v osobných súbojoch a neustále pracovať na hernej disciplíne, aby sme neboli vylučovaní."