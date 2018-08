Mladíkov z Turína zadržali za útok vajcami na atlétku Osakueovú

Na archívnej snímke Daisy Osakueová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turín 3. augusta (TASR) - Talianska polícia vypočúvala mladíkov podozrivých z hádzania vajec z idúceho auta, ktorí pri tomto útoku v Turíne spôsobili zranenie oka atlétke nigérijského pôvodu Daisy Osakueovej. V piatok o tom informoval webový portál britskej spravodajskej stanice BBC.Talianske médiá uviedli, že trojica mladíkov - všetko obyvateľov Turína - sa priznala k útoku. Polícia vyšetruje prípad skôr ako nemiestny žart a výtržníctvo než ako rasistický útok.Diskárka Osakueová (22), ktorá sa narodila v Taliansku nigérijským rodičom a preteká za taliansky národný tím, zastáva názor, že útok bol rasisticky motivovaný.Športovkyňa pri incidente v severotalianskom meste v pondelok ráno utrpela poškodenie rohovky. Tento prípad sa podobá ďalším nedávnym incidentom s hádzaním vajec do žien v Turíne.Mladí muži sú obvinení zo spôsobenia ujmy na zdraví a z neposkytnutia prvej pomoci.Osakueová bude napriek zraneniu spôsobilá súťažiť na budúcotýždňových majstrovstvách Európy v atletike v Berlíne, napísala talianska tlačová agentúra ANSA. Správu zverejnila po tom, čo sa diskárka stretla v piatok v Ríme so športovými lekármi.Osakueová je držiteľkou talianskeho rekordu v hode diskom vo vekovej kategórii do 23 rokov. Preteky v hode diskom sa majú podľa plánu začať 9. augusta, informoval ešte portál BBC.Taliansky krajne pravicový vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini obavy z nárastu rasizmu v Taliansku označil za "nezmysel", za čo ho ostro skritizovala opozícia.