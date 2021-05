Mladší ľudia majú o očkovanie menší záujem, česká vláda otvorí ďalšiu vekovú kategóriu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2021 (Webnoviny.sk) - V Českej republike sa od nedeľňajšej polnoci do pondelka rána na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 zaregistrovalo 50-tisíc ľudí vo veku od 35 do 39 rokov, ktorí sú už na to od tohto týždňa oprávnení. V porovnaní s vekovou skupinou od 40 do 44 rokov je však záujem polovičný.Vyplýva to z údajov českej aplikácie Chytrá karanténa, keďže v tejto vekovej kategórii bolo do ôsmej ráno pred týždňom záujemcov 90 až 100-tisíc. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.Česká vláda však s menším záujmom rátala. Preto už od stredy odštartuje registrácie pre vekovú skupinu 30 až 34 rokov a od začiatku júna by sa mala vakcinácia sprístupniť pre všetkých obyvateľov krajiny vo veku od 16 rokov.Celkovo vo vekovej skupine od 35 do 39 rokov, vrátane zdravotne rizikových osôb či napríklad zdravotníkov, bolo v Česku doteraz zaočkovaných viac ako 87-tisíc ľudí. Z toho 41-tisíc dostalo už aj druhú dávku. Medzi obyvateľmi ČR vo veku nad 40 rokov podľa aplikácie Chytrá karanténa doteraz aspoň jednou dávkou zaočkovali už 55 percent ľudí.