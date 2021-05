Rozpočet SIS bol za Matoviča navýšený o milióny eur, Pellegrini žiada vysvetlenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2021 - Predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini vyzval ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), aby vysvetlil, na základe čoho bol minulý rok za jeho „premiérovania" navýšený finančný rozpočet Slovenskej informačnej služby (SIS) o približne 15 miliónov eur. Ako povedal na pondelkovej tlačovej konferencii, ak vláda nemá čo skrývať, už dávno to malo byť zverejnené.„Podľa mojich informácií bol rozpočet SIS navýšený o túto sumu v dvoch platbách. Pýtam sa prečo? Sme naozaj svedkami deštrukcie právneho štátu a je tu ohrozené ústavné zriadenie Slovenskej republiky? Preto kladiem pánovi Hegerovi otázku, či naďalej riadi túto krajinu alebo jej vedenie prevzali bezpečnostné zložky?" uviedol Pellegrini. Zároveň odmietol tvrdenia, že by niekedy zastrašoval orgány činné v trestnom konaní.Šéf Hlasu-SD tiež na tlačovej konferencii priblížil, že po Slovensku kolujú sms správy policajtov a prokurátorov, ktoré sa majú týkať ovplyvňovania svedkov v rôznych korupčných kauzách. Domnieva sa, že aj to bol dôvod minulotýždňového stretnutia najvyšších predstaviteľov štátu so zástupcami bezpečnostných zložiek v budove SIS. Účastníkov stretnutia sa tiež pýta, ako za týždeň naložili s informáciami, ktoré tam získali.