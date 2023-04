Mladú školáčku v Trnave na priechode pre chodcov zrazilo auto, namiesto školy skončila v nemocnici (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.4.2023 (SITA.sk) - Dopravní policajti boli v stredu ráno vyslaní k dopravnej nehode auta a 14-ročného dievčaťa na Bučianskej ulici v Trnave. Osobné auto Škoda tu krátko po 8:00 zrazilo chodkyňu na priechode pre chodcov. Záchranári dievča previezli do Fakultnej nemocnice v Trnave „Policajti po príchode na miesto podrobili 33-ročného vodiča dychovej skúške, ktorá prítomnosť alkoholu v jeho dychu nepotvrdila. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú naďalej predmetom policajného vyšetrovania,“ informovala trnavská polícia.Polícia apeluje na obozretnosť na cestách predovšetkým ráno, keď sa ľudia ponáhľajú do škôl alebo do práce. Vodičov upozorňuje na to, aby v blízkosti priechodov pre chodcov zvýšili opatrnosť. Chodci zas nesmú zabúdať na to, že na cestu môžu vojsť iba v prípade, ak sa riadne presvedčili o tom, že je to pre nich naozaj bezpečné.