Rusko hľadá spôsoby na zaplnenie dier v rozpočte, podľa Britov očakáva finančnú pomoc od „priateľských“ štátov

Rusko očakáva vonkajšiu finančnú podporu

Nové žoldnierske skupiny ?

5.4.2023 (SITA.sk) - Ruskí predstavitelia hľadajú spôsoby, ako zaplniť medzery vo svojom rozpočte pri plánovaní dlhej vojny proti Ukrajine. V najnovšej správe to tvrdí britské ministerstvo obrany.Medzi možnosti, ako vyplniť diery v rozpočte, patrí vydanie časti ruského štátneho dlhu v cudzej mene. Ruský premiér Michail Mišustin takúto možnosť načrtol 28. marca.Podľa Britov je takýto krok náznakom toho, že Rusko očakáva vonkajšiu finančnú podporu od cudzích štátov, ktoré považuje za „priateľské“, a po skončení vývoja budú môcť investori z iných krajín nakupovať ruský štátny dlh. Takíto investori by nepriamo financovali ruskú vojnu na Ukrajine, poznamenáva britská spravodajská služba.„V ostatných mesiacoch boli ruské vlastné banky hlavnými subjektmi nakupujúcimi ruský štátny dlh. Je však nepravdepodobné, že budú mať kapacitu na úplné financovanie očakávaných budúcich rozpočtových deficitov,“ tvrdia Briti.Britská spravodajská služba tiež naznačila, že Rusko pravdepodobne pracuje na vytvorení nových súkromných žoldnierskych skupín, ktoré by mohli byť alternatívou k Wagnerovej skupine pod vedením Jevgenija Prigožina.