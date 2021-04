Mladý hokejista Kňažko získal prvú profi zmluvu, do kádra ho prijalo fínske TPS Turku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - Mladý slovenský hokejový obranca Samuel Kňažko má vo vrecku svoju prvú profesionálnu zmluvu. Stále iba 18-ročný odchovanec trenčianskej Dukly sa na spolupráci dohodol s fínskym klubom TPS Turku, v ktorom strávil ostatné tri sezóny v doraste a najmä juniorke."Už bolo načase. Môžem verejne priznať, že pred týždňom som ju podpísal. Dúfam, že celý budúci rok odohrám v áčku TPS. Veľkou výzvou je aj Liga majstrov, v ktorej by mal klub nastupovať. Budem rád, ak presvedčím trénerov a vybojujem si v kádri stabilné miesto," povedal Samuel Kňažko po piatkovom triumfe slovenskej dvadsiatky nad rovesníkmi z Česka 5:2 v Piešťanoch podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Kňažko reprezentoval Slovensko už na dvoch juniorských svetových šampionátoch na prelome rokov 2020 a 2021 bol kapitánom tímu SR "20" na MSJ v Kanade. V zámorskej NHL má na neho práva klub Columbus Blue Jackets, ktorý si ho v minuloročnom drafte nováčikov vybral v 3. kole zo 78. miesta.V piatok sa Kňažko prezentoval jednou asistenciou aj pred zrakom kouč seniorskej reprezentácie Craiga Ramsayho . "Juniorskí tréneri nám vraveli, že sa na nás bude pozerať vedenie áčka. Ak by sme to príliš začali vnímať, zostalo by nám to v hlave a vtedy sa nehrá ideálne. Verím, že sme sa dobre ukázali,“ povedal Kňažko podľa HockeySlovakia.sk.