Finále českej extraligy bude aj s divákmi na tribúnach, musia však mať negatívny PCR test

Respirátor a rozostupy

Oceliari zorganizujú aj testovanie

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - Finálové súboje v play-off českej hokejovej extraligy medzi Třincom a Libercom budú aj s divákmi na tribúnach.Ministerstvo zdravotníctva udelilo najvyššej českej hokejovej súťaži výnimku, na základe ktorej sa do hľadiska môže dostať na každom štadióne maximálne 300 fanúšikov, musia však spĺňať jedno veľmi dôležité pravidlo - mať negatívny PCR test na koronavírusu nie starší ako 48 hodín.Vyplniť tiež musia čestné prehlásenie so základnými údajmi o sebe a v hľadisku smú sedieť len s nasadeným respirátorom a minimálne dva metre od ostatných osôb. Informovali na svojich weboch obaja finalisti.V hre o Masarykov pohár bude aj viacero Slovákov. V Třinci pôsobia Martin Gernát, Vladimír Dravecký, Patrik Hrehorčák, Tomáš Marcinko a Miloš Roman, v Liberci Mislav Rosandič a Dávid Gríger.Finálová séria sa začne už v nedeľu na ľade Třinca a "oceliari" pre dlhoročných držiteľov permanentiek, ktorí majú záujem o osobnú účasť na domácich zápasoch, organizujú aj bezplatné testovanie na ochorenie COVID-19. Vedenie Liberca zatiaľ podmienky návštevy svojich duelov nezverejnilo.Ako informoval oficiálny web Liberca, o tristo osôb sa navýši doterajší limit 400 osôb - dvesto vyhradených len pre osoby podieľajúce sa na chode stretnutia a ďalších dvesto pre dlhoročných partnerov rozdelených do stavebne oddelených priestorov po nanajvýš desať osôb. Hokejový Liberec chcel takúto výnimku už na semifinále, avšak vtedy so žiadosťou neuspel.