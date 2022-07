Mladý krídelník Bačo nezúfa, že si ho v drafte nevybrali kluby NHL. O profiligu chce bojovať až do konca kariéry

Mená jeho kamarátov v nedávnom drafte nováčikov do zámorskej hokejovej NHL padli, jeho nie. Devätnásťročného krídelníka Róberta Bača to však až tak netrápi, do najlepšie súťaže na svete sa chce prepracovať výkonmi v juniorskej WHL vo farbách tímu Moose Jaw Warriors.

"Ja som sa na draft nikdy neupínal a viem, že do NHL vedú aj iné cesty. Budem o to bojovať do konca svojej kariéry," poznamenal košický rodák pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a s úsmevom doplnil: "Škoda, že tímy nehľadali bitkárov. To by si možno vybrali aj mňa." Udalosti v Montreale však sledoval so záujmom.

"Na takýto draft sme čakali dlho a dovolím si povedať, že sa tak skoro nezopakuje. Stala sa úžasná vec a je to výborná reklama pre celý náš hokej. Veľmi sa teším aj za chalanov. Pre mňa osobne je cťou, že som s nimi hral v reprezentácii a to dokonca v jednom útoku," myslí si.

Výborná príprava

V Kanade je spokojný

Účasť na šampionáte

17.7.2022 (Webnoviny.sk) -Ostatnú sezónu strávil v zámorí, kde v 63 dueloch základnej časti zaznamenal bilanciu 12 gólov a 16 asistencií, v play-off pridal 8 štartov a jeden presný zásah. Urastený útočník nazbieral aj 120 trestných minút."Vždy to môže byť aj lepšie. Mal som výbornú prípravu a v predsezónnych zápasoch som mal priemer bod na zápas. Potom sa to trochu utlmilo a hrával som štvrtý útok. Po dvoch mesiacoch som sa našťastie vrátil do správnych koľají a nováčikovskú sezónu môžem hodnotiť pozitívne. Je to veľmi tvrdá liga. V podstate je to tam o rýchlosti a hitoch. Ak to porovnám s mojimi skúsenosťami v českej extralige a druhej lige, tak vo WHL bolo všetko ešte o pol sekundy rýchlejšie. Ja mám však taký hokej rád," pokračoval.V Kanade sa Róbertovi Bačovi pozdáva. "Veľmi sa mi tam páči. Klub má výbornú infraštruktúru, tréneri sú super. Na ľade sú striktní, mimo neho máme kamarátske vzťahy. Osobne teda dávam organizácii Moose desať z desiatich," povedal v rozhovore na HockeySlovakia.sk.Z jeho juniorského klube si organizácie NHL vybrali v nedávnom drafte sedem hráčov."Kanada hokejom žije a v klube sa pracuje na sto percent. Samého ma prekvapilo, ako vážne berú kanadskí hráči aj tréningy. Idú v nich na bomby. Myslel som si, že to beriem vážne, ale v porovnaní s nimi to bolo tak päťdesiat percent,“ doplnil.Hokejisti väčšinou trávia leto prípravou na nový ročník, no august 2022 bude iný. Bačo by sa rád predstavil vo farbách reprezentácie SR na juniorskom svetovom šampionáte v kanadskom Edmontone."Som vďačný za každú príležitosť a určite urobím všetko preto, aby som sa dostal aj na šampionát. Príležitosť tam určite je a sám som zvedavý, ako to dopadne. V Edmontone som si zahral ešte ako 17-ročný pred dvomi rokmi a veľmi rád by som sa tam vrátil. Rozhodne na to myslím. Z pohľadu klubovej úrovne, tak určite by som sa chcel udržať v zostave prvého tímu. To by som mal zvládnuť v pohode a keďže pôjde o moju druhú sezónu v zámorí, chcel by som opäť o niečo vylepšiť štatistiky," dodal.