Clarke a Magnus Cort museli opustiť Tour de France, dôvodom sú pozitívne testy na koronavírus

17.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ochorenie COVID-19 stále putuje naprieč pelotónom jazdcov na prestížnych cyklistických pretekoch Tour de France. Pred nedeľňajšou 15. etapou dlhou 202,5 km vedúcou z Rodez do Carcassonne museli štartové pole opustiť dvaja víťazi etáp z tohtoročnej edície.Pozitívny test na koronavírus vyradil z hry Dána Magnusa Corta Nielsena z tímu EF Education-EasyPost a Austrálčana Simona Clarka zo zoskupenia Israel-Premier Tech."Magnus Cort sa ráno zobudil s bolesťou hlavy a horúčkou, následne mal pozitívny test na COVID-19. Nepostaví sa na štart 15. etapy Tour de France. Jeho zdravotný stav budeme naďalej detailne monitorovať," uvádza sa vo vyhlásení stajne EF Education-EasyPost.Magnus Cort Nielsen triumfoval v utorkovej 10. etape z Morzine to Megéve, Simon Clarke si etapové víťazstvo pripísal v stredu 6. júla na ceste z Lille to Arenbergu s úsekmi na dlažobných kockách.Koronavírus už skôr vyradil z pokračovania na TdF napríklad domácich Warrena Barguila (Arkéa-Samsic), Geoffreyho Boucharda (AG2R Citroën), Guillauma Martina (Cofidis), Nóra Stakeho Vegarda Längena, Novozélanďana Georga Bennetta (obaja UAE Emirates) či Austrálčana Luka Durbridga (BikeExchange-Jayco).Po nedeli čaká na jazdcov deň voľna, potom prídu na rad pyrenejské kopce a v nedeľu 24. júla finiš v Paríži.