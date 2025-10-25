|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 25.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. októbra 2025
Mladý muž sa stal obeťou podvodu, prišiel o viac ako 46-tisíc eur
Tagy: Podvod
Obeťou podvodu sa stal mladý muž, ktorý sa vo štvrtok 23. októbra dostavil na policajné oddelenie v Bratislave. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia ...
Zdieľať
25.10.2025 (SITA.sk) - Obeťou podvodu sa stal mladý muž, ktorý sa vo štvrtok 23. októbra dostavil na policajné oddelenie v Bratislave. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, ešte 3. októbra muža kontaktoval podvodník, vydávajúci sa za policajta menom Róbert Jonás.
Ten mu oznámil, že pani Horvátová si na jeho meno vzala úver vo výške 14-tisíc eur, následne ho kontaktoval falošný pracovník Národnej banky Slovenska (NBS). Falošný pracovník NBS mladému mužovi oznámil, že si musí otvoriť viacero úverov na jeho meno, aby sa úver v jeho banke vynuloval a podvodníci už nemohli zobrať ďalšie úvery.
Poškodený si vybavil úver do maximálnej výšky bez potvrdenia o príjme, pričom financie vo výške 26 530 eur si mal vybrať z bankomatu. To sa mu však nepodarilo, preto si vybral iba 14-tisíc eur a tieto peniaze mal podľa ďalších inštrukcií vložiť bitcoinový účet. Počas niekoľkých dní mladého muža kontaktovali viackrát a podľa inštrukcií si mal vybaviť viacero úverov.
Nepomohlo ani to, keď mu pracovníčka banky povedala, aby zložil mobil, nakoľko ide o podvod. Poškodený nakoniec prišiel o viac ako 46-tisíc eur. Polícia opäť pripomína, že svoj služobný preukaz nikomu neposielajú, nikdy nepýtajú cennosti či finančnú hotovosť, ani neprepájajú na pracovníka NBS.
Zdroj: SITA.sk - Mladý muž sa stal obeťou podvodu, prišiel o viac ako 46-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Ten mu oznámil, že pani Horvátová si na jeho meno vzala úver vo výške 14-tisíc eur, následne ho kontaktoval falošný pracovník Národnej banky Slovenska (NBS). Falošný pracovník NBS mladému mužovi oznámil, že si musí otvoriť viacero úverov na jeho meno, aby sa úver v jeho banke vynuloval a podvodníci už nemohli zobrať ďalšie úvery.
Poškodený si vybavil úver do maximálnej výšky bez potvrdenia o príjme, pričom financie vo výške 26 530 eur si mal vybrať z bankomatu. To sa mu však nepodarilo, preto si vybral iba 14-tisíc eur a tieto peniaze mal podľa ďalších inštrukcií vložiť bitcoinový účet. Počas niekoľkých dní mladého muža kontaktovali viackrát a podľa inštrukcií si mal vybaviť viacero úverov.
Nepomohlo ani to, keď mu pracovníčka banky povedala, aby zložil mobil, nakoľko ide o podvod. Poškodený nakoniec prišiel o viac ako 46-tisíc eur. Polícia opäť pripomína, že svoj služobný preukaz nikomu neposielajú, nikdy nepýtajú cennosti či finančnú hotovosť, ani neprepájajú na pracovníka NBS.
Zdroj: SITA.sk - Mladý muž sa stal obeťou podvodu, prišiel o viac ako 46-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Podvod
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Slovenský fotograf získal cenu Astronomický snímok dňa od NASA, zachytil kométu nad Vysokými Tatrami
Slovenský fotograf získal cenu Astronomický snímok dňa od NASA, zachytil kométu nad Vysokými Tatrami