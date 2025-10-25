|
Sobota 25.10.2025
|
25. októbra 2025
Írsko si zvolilo novú prezidentku, víťazstvo však zatienil rekordný počet neplatných hlasov
Írski voliči zvolili ľavicovú kandidátku Catherine Connolly za novú prezidentku krajiny. Po hodinách sčítavania hlasov po piatkovom hlasovaní bola Connolly na ceste k drvivému víťazstvu, čo viedlo kandidátku ...
25.10.2025 (SITA.sk) - Írski voliči zvolili ľavicovú kandidátku Catherine Connolly za novú prezidentku krajiny. Po hodinách sčítavania hlasov po piatkovom hlasovaní bola Connolly na ceste k drvivému víťazstvu, čo viedlo kandidátku stredovej strany Fine Gael Heather Humphreys k tomu, aby jej zablahoželala k víťazstvu.
Výrazné víťazstvo nezávislej a otvorenej Connolly však bolo zatienené rekordným počtom neplatných hlasov a nízkou účasťou. Connolly, právnička a kritička USA aj Európskej únie, by mohla svojím zvolením na post s obmedzenou politickou mocou priniesť obdobie zvýšeného napätia medzi prevažne ceremoniálnou írskou prezidentskou funkciou a vládou.
Podpredseda vlády a líder Fine Gael Simon Harris jej rýchlo zaželal „veľa úspechov“ a dodal, že „bude prezidentkou pre celú krajinu“. „Jej úspech bude úspechom Írska,“ napísal na sociálnej sieti.
Oficiálne výsledky sa očakávali neskoro v sobotu, pričom mnohé volebné miestnosti hlásili účasť pod 40 % a podľa denníka The Irish Times mohlo byť viac ako jedno z ôsmich hlasovacích lístkov neplatných. Konzervatívne osobnosti vyzývali voličov, aby svoje hlasy znehodnotili na protest proti súboju dvoch kandidátov a ďalším otázkam.
Viac ako 3,6 milióna ľudí malo právo voliť nástupcu 84-ročného Michaela Higginsa, ktorý od roku 2011 zastával prevažne symbolickú funkciu. Nedávny prieskum naznačil, že 49 % voličov sa necíti zastúpených dvoma kandidátmi. Connolly, 68-ročná zákonodarkyňa od roku 2016, podporovaná ľavicovými stranami vrátane Sinn Féin, v posledných týždňoch výrazne stúpla v prieskumoch.
Niektorí predpovedajú, že jej silné ľavicové názory na zahraničnú politiku, sociálnu spravodlivosť a bývanie môžu spôsobiť napätie s vládou. Vyjadrila obavy z rastúcich vojenských výdavkov Európy po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Politický analytik Pat Leahy označil výsledok za politické „zemetrasenie“ a „katastrofálny deň“ pre dve vládnuce strany v Írsku.
„Spôsob, akým bude zvládať vzťah s vládou, o ktorej jasne hovorí, že presadzuje nesprávne politiky, prináša do írskych politík novú neistotu – a možno aj konflikt,“ napísal v denníku Irish Times. Profesor politológie Eoin O'Malley z Dublinskej univerzity uviedol, že Connolly bola „jasnou víťazkou“ po tom, čo sa súťaž „zmenila na referendum“ o súčasnej vláde.
Zdroj: SITA.sk - Írsko si zvolilo novú prezidentku, víťazstvo však zatienil rekordný počet neplatných hlasov © SITA Všetky práva vyhradené.
