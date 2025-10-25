Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 25.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. októbra 2025

Írsko si zvolilo novú prezidentku, víťazstvo však zatienil rekordný počet neplatných hlasov



Írski voliči zvolili ľavicovú kandidátku Catherine Connolly za novú prezidentku krajiny. Po hodinách sčítavania hlasov po piatkovom hlasovaní bola Connolly na ceste k drvivému víťazstvu, čo viedlo kandidátku ...



Zdieľať
ireland_presidential_election_22221 676x451 25.10.2025 (SITA.sk) - Írski voliči zvolili ľavicovú kandidátku Catherine Connolly za novú prezidentku krajiny. Po hodinách sčítavania hlasov po piatkovom hlasovaní bola Connolly na ceste k drvivému víťazstvu, čo viedlo kandidátku stredovej strany Fine Gael Heather Humphreys k tomu, aby jej zablahoželala k víťazstvu.

Nízka účasť


Výrazné víťazstvo nezávislej a otvorenej Connolly však bolo zatienené rekordným počtom neplatných hlasov a nízkou účasťou. Connolly, právnička a kritička USA aj Európskej únie, by mohla svojím zvolením na post s obmedzenou politickou mocou priniesť obdobie zvýšeného napätia medzi prevažne ceremoniálnou írskou prezidentskou funkciou a vládou.

Podpredseda vlády a líder Fine Gael Simon Harris jej rýchlo zaželal „veľa úspechov“ a dodal, že „bude prezidentkou pre celú krajinu“. „Jej úspech bude úspechom Írska,“ napísal na sociálnej sieti.

Výzva konzervatívcov


Oficiálne výsledky sa očakávali neskoro v sobotu, pričom mnohé volebné miestnosti hlásili účasť pod 40 % a podľa denníka The Irish Times mohlo byť viac ako jedno z ôsmich hlasovacích lístkov neplatných. Konzervatívne osobnosti vyzývali voličov, aby svoje hlasy znehodnotili na protest proti súboju dvoch kandidátov a ďalším otázkam.

Viac ako 3,6 milióna ľudí malo právo voliť nástupcu 84-ročného Michaela Higginsa, ktorý od roku 2011 zastával prevažne symbolickú funkciu. Nedávny prieskum naznačil, že 49 % voličov sa necíti zastúpených dvoma kandidátmi. Connolly, 68-ročná zákonodarkyňa od roku 2016, podporovaná ľavicovými stranami vrátane Sinn Féin, v posledných týždňoch výrazne stúpla v prieskumoch.

Napätie s vládou


Niektorí predpovedajú, že jej silné ľavicové názory na zahraničnú politiku, sociálnu spravodlivosť a bývanie môžu spôsobiť napätie s vládou. Vyjadrila obavy z rastúcich vojenských výdavkov Európy po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Politický analytik Pat Leahy označil výsledok za politické „zemetrasenie“ a „katastrofálny deň“ pre dve vládnuce strany v Írsku.

Spôsob, akým bude zvládať vzťah s vládou, o ktorej jasne hovorí, že presadzuje nesprávne politiky, prináša do írskych politík novú neistotu – a možno aj konflikt,“ napísal v denníku Irish Times. Profesor politológie Eoin O'Malley z Dublinskej univerzity uviedol, že Connolly bola „jasnou víťazkou“ po tom, čo sa súťaž „zmenila na referendum“ o súčasnej vláde.



Zdroj: SITA.sk - Írsko si zvolilo novú prezidentku, víťazstvo však zatienil rekordný počet neplatných hlasov © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Severná Kórea je „akýmsi jadrovým štátom“, vyhlásil Trump počas cesty na summit v Ázii
<< predchádzajúci článok
Mladý muž sa stal obeťou podvodu, prišiel o viac ako 46-tisíc eur

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 