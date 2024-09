Mladý muž šoféroval bez vodičáku, s autom skončil v rieke Topľa. Vo vozidle sa nachádzali aj traja spolujazdci

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.9.2024 (SITA.sk) - Mladý muž šoféroval bez vodičáku, s autom skončil v rieke Topľa. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach , 20-ročný mladík bez vodičského oprávnenia smeroval v piatok (6. septembra) vo večerných hodinách od obce Parchovany (okres Trebišov) na miestnu časť Božčice na automobile značky Mercedes."Podľa doterajších zistení pri prechádzaní pravotočivou zákrutou pred mostom ponad rieku Topľa z doposiaľ nezistených príčin prešiel s autom do protismeru, zišiel z cesty a narazil do koryta rieky Topľa," informuje polícia . Auto sa po náraze prevrátilo na strechu.Vodič sa pri nehode zranil ťažko, jeho zranenia by si podľa predbežnej lekárskej správy mali vyžiadať vyše 42-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti. Vo vozidle sa nachádzali aj traja spolujazdci, 17-ročný mládenec utrpel zranenia s dobou liečenia do siedmich dní.Ďalší dvaja spolujazdci vo veku 16 a 11 rokov utrpeli zranenia, ktorých doba liečenia presiahne 42 dní. Ich zdravotný stav, ako i stav vodiča, je podľa polície veľmi vážny. To, či vodič pred jazdou pil, alebo požil iné návykové látky, bude zisťované z biologického materiálu, ktorý mu odobrali v nemocnici."Vyšetrovateľ OKP OR PZ v Trebišove začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Či neskúsenosť, rýchla jazda alebo iné okolnosti sa podpísali pod vznik tejto dopravnej nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania," uzavrela polícia.