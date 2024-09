Kuleba bol „symbolom Ukrajiny“, odchod šéfa diplomacie nie je podľa českého exministra Svobodu dobrý ťah

7.9.2024 (SITA.sk) - Podľa bývalého českého ministra zahraničných vecí Cyrila Svobodu (KDU-ČSL) z ukrajinskej vlády odchádzajú tí, ktorí chceli rokovať o mieri. Povedal to v relácii 360° na televíznom kanáli CNN Prima NEWS. Zmeny na postoch ukrajinských ministrov, vrátane odchodu šéfa diplomacie Dmytra Kulebu , Svoboda nevníma ako proces riadený ukrajinským prezidentom "Myslím, že konflikt je hlbší. Čítam to tak, že odišli tí, ktorí chceli začať konať a riešiť veci politicky," doplnil. Sloboda zároveň vyjadril obavy, ako celá situácia zmení vnímanie konfliktu priamo na Ukrajine."Aby vojna nebola vysvetľovaná aj na Ukrajine, že je vojnou prezidenta Zelenského," dodal český exminister zahraničia. Bývalý šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba bol podľa Svobodu "symbolom Ukrajiny" a v rokovaniach s lídrami po celom svete hral kľúčovú úlohu."Kuleba má určite mobilné telefóny ministrov, môže im kedykoľvek zavolať, poznajú sa, dôverujú si. Skrátka to nie je dobrý ťah," zhrnul Svoboda.Cyrila Svobodu v Česku mnohí považujú za proruského predstaviteľa. Podpredseda KDU-ČSL a minister životného prostredia Petr Hladík na jar tohto roka navrhoval jeho vylúčenie zo strany. Vyčítal mu napríklad aj rozhovoru pre server Voice of Europe, ktorý česká vláda zaradila na sankčný zoznam.