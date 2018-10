Mladý opitý vodič zavinil v Považskej Teplej nehodu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Považská Bystrica 10. októbra (TASR) - Obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky čelí 22-ročný muž z Považskej Bystrice. Vodič osobného auta Opel Omega zavinil v utorok v noci v považskobystrickej mestskej časti Považská Teplá dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, informovala v stredu TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová."Vodič jazdil na osobnom aute v utorok o 1.00 h po ceste I/61 v smere od Považskej Bystrice na Žilinu, keď v Považskej Teplej na rovnom úseku cesty sa v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam dostal s vozidlom do šmyku. V dôsledku toho vyšiel vpravo mimo cestu, kde narazil do betónového mostíka a potom murovaného oplotenia rodinného domu," opísala Antalová.Vodič pri nehode neutrpel zranenia. Škodu na vozidle predbežne vyčíslili na asi 2000 eur a na oplotení na približne 200 eur. "Dopravní policajti po príchode na miesto dopravnej nehody podrobili mladého vodiča dychovej skúške s pozitívnym výsledkom. Nafúkal 0,69 miligramu na liter, čo predstavuje hodnotu 1,44 promile alkoholu. Opakovaná dychová skúška po 20 minútach ukázala ešte vyššiu hodnotu, a to 1,56 promile," doplnila policajná hovorkyňa.Policajti mladému vodičovi podľa nej následne obmedzili osobnú slobodu a poverený policajt Okresného dopravného inšpektorátu z Považskej Bystrice ho obvinil z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. "Za tento prečin je v zmysle zákona trest odňatia slobody až na jeden rok," dodala.