Mladý Španiel Nico Williams sa stal mužom finálového zápasu, záujem oňho prejavili anglické kluby či FC Barcelona

Muž finálového zápasu

Záujem viacerých klubov

15.7.2024 (SITA.sk) - Kým španielski futbalisti suverénne ovládli celé majstrovstvá Európy, ich mladíci sa gólmi v semifinále a finále postarali o prepis historických štatistík. Najprv sa Lamine Yamal krátko pred 17. narodeninami stal najmladším strelcom gólu histórie ME, keď trafil v semifinále proti Francúzsku.Neskôr vo finále proti Anglicku otvoril skóre Nico Williams, ktorý len dva dni predtým oslávil 22 rokov. V tomto prípade išlo o druhého najmladšieho strelca gólu vo finále ME. Tým najmladším je naďalej Talian Pietro Anastasi, ktorý v opakovanom finále ME 1968 proti Juhoslávii skóroval vo veku 20 rokov a 64 dní.Šikovný krídelník Williams vďaka svojej rýchlosti a skvelému driblingu permanentne robil problémy anglickej defenzíve. Okrem streleného gólu ešte minimálne dvakrát vyzval spoluhráčov k ďalším presným zásahom, tí však jeho skvelé prihrávky na góly nepremenili. Aj tak sa stal futbalista tmavej pleti s pôsobivými dredmi mužom finálového zápasu.„Bola to drina proti Angličanom, museli sme do toho dať všetko. Z víťazstva mám obrovskú radosť, aj zo svojho gólu. Vždy sa snažím odovzdať maximum pre tím. Vyšlo to mne aj celému mužstvu," povedal Nico Williams, cituje ho aj web iDnes.cz.

Williams je jeden z objavov majstrovstiev Európy v Nemecku. Jeden z troch hráčov Athletica Bilbao v zlatom španielskom tíme (ďalší dvaja sú brankár Unai Simón a obranca Dani Vivian) nemá za sebou účinkovanie vo veľkokluboch už v mladom veku ako Yamal, Rodri či Pedri, ale vďaka úspešnému vystúpeniu na ME 2024 by sa mal stať žiadaným artiklom na letnom prestupovom trhu. A to aj napriek tomu, že v Bilbau má zmluvu do konca júna 2027.

Jeho súčasná trhová hodnota podľa Transfermarktu je 60 miliónov eur a najnovšie sa v jeho prípade spomína záujem FC Barcelona, ale aj anglických klubov Chelsea a Arsenal. V minulej sezóne v súčte španielskej La Ligy a Copa del Rey nastrieľal 8 gólov a pridal 19 asistencií. Bilbao skončilo v dlhodobej najvyššej súťaži na 5. mieste a po 40 rokoch ovládlo Španielsky kráľovský pohár. A práve Williams sa stal mužom finálového zápasu proti Mallorce (2:1 po strelách zo značky pokutového kopu), ktorý sa hral v Seville.

„Bola to pre mňa nezabudnuteľná sezóna a dúfam, že k nej pridám aj úspech v španielskom reprezentačnom drese," uviedol Williams ešte pred začiatkom ME.

Ghanské korene

Williams je rodák z Pamplony, kde sa narodil ghanským rodičom. Tí kedysi v snahe o lepší život svojich detí putovali saharskou púšťou, aby sa mohli usadiť v Melille, španielskej enkláve na pobreží Maroka.Jeho o osem rokov starší brat Iňaki hráva rovnako v tíme Athletic Bilbao, ale reprezentuje Ghanu. „Naši rodičia si veľa vytrpeli, kým sa dostali do Španielska," dodal N. Williams.