Nemecko po ME vo futbale prišlo o ďalšiu legendu, po Kroosovi oficiálne ukončil reprezentačnú kariéru Thomas Müller

Nezabudnuteľné momenty

Za Nemecko odohral 131 zápasov

V budúcnosti už ako fanúšik na tribúne

15.7.2024 (SITA.sk) - Nemecká futbalová reprezentácia prišla po tohtoročnom európskom šampionáte okrem Toniho Kroosa o ďalšieho legendárneho hráča.V drese „Nationalelf“ sa už neobjaví ofenzívny univerzál Thomas Müller . Na rozdiel od Kroosa však úplne neukončil profesionálnu kariéru a na klubovej úrovni bude naďalej pokračovať vo farbách Bayernu Mníchov Tridsaťštyriročný Müller oznámil svoje rozhodnutie v pondelok prostredníctvom videosprávy, špekulácie o jeho konci v národnom mužstve však presakovali na povrch už od štvrťfinálového vypadnutia Nemcov so Španielmi na ME 2024.„Keď som pred vyše 14 rokmi mohol odohrať svoj prvý medzištátny zápas za nemeckú reprezentáciu, ani vo sne by mi toto všetko nenapadlo. Skvelé víťazstvá a trpké prehry... Niekedy som bol zničený, ale vždy som sa opäť postavil na nohy a súťažil s najlepšími hráčmi sveta po boku fantastických spoluhráčov, s ktorými som zažil nespočetne veľa nezabudnuteľných momentov,“ vyhlásil Müller.Rodák z mesta Weilheim in Oberbayern na juhu Bavorska na medzinárodnej scéne odohral za Nemecko dovedna 131 zápasov, v ktorých strelil 45 gólov. V roku 2014 sa stal majstrom sveta a štyri roky predtým na šampionáte v Juhoafrickej republike získal bronz. Na oboch týchto turnajoch sa dostal do All-star výberu, v Afrike bol s ďalšími tromi hráčmi najlepším strelcom podujatia.„Mohol som sa zúčastniť štyroch majstrovstiev sveta a štyroch majstrovstiev Európy, zdvihnúť trofej pre svetového šampióna a na ihrisku cítiť vašu náklonnosť. Vždy som bol veľmi hrdý, že som mohol hrať za svoju krajinu. Spoločne sme oslavovali a občas spolu vyronili aj slzu. Chcel by som sa poďakovať všetkým fanúšikom a členom národného tímu. Ďakujeme za vašu podporu počas uplynulých rokov,“ dodal.Müller na záver požiadal nemeckých fanúšikov, aby nadšenie a radosť z ME 2024 preniesli do budúcnosti a držali reprezentačnému tímu palce na ceste na MS 2026.„Urobím to aj ja. Teraz ako fanúšik na tribúne a už nie ako hráč na zelenom trávniku. Zbohom a dovidenia,“ zakončil Thomas Müller.