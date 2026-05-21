21. mája 2026

Mladý Švéd dostal trest za prípravu vraždy experta na Irán


gettyimages 1153192940 676x451 21.5.2026 (SITA.sk) - Vo Švédsku odsúdili tínedžera, ktorý sa s nožom v ruke priblížil k domu známeho analytika Arvína Chošnúda v Malmö.

 Švédsky súd vo štvrtok odsúdil tínedžera na takmer štyri roky v nápravnom zariadení pre mladistvých za prípravu vraždy odborníka na operácie iránskych tajných služieb Arvína Chošnúda.


Mladík prišiel vlani v septembri ozbrojený nožom k domu analytika v meste Malmö po tom, čo ho podľa súdu prostredníctvom komunikačných aplikácií najali ďalší dvaja obžalovaní.


Za zabitie Chošnúda mu údajne sľúbili finančnú odmenu.



Privolal políciu


Chošnúd v čase incidentu zostal v dome a privolal políciu. Odvtedy žije na utajenom mieste. „Súd považuje za preukázané, že A. N. sa vyzbrojil nožom a odišiel do domu poškodeného s úmyslom ho zabiť,“ uviedol súd v meste Uddevalla.


Súd zároveň rozhodol, že neexistuje dostatok dôkazov na obvinenie z pokusu o vraždu, a skutok prekvalifikoval na prípravu vraždy.



Objednávka z Iránu


Arvín Chošnúd často vystupuje vo švédskych médiách ako expert na Irán. Na sociálnych sieťach podporuje Rezu Pahlavího, syna posledného iránskeho šacha, ktorý žije v exile v Spojených štátoch.


Chošnúd tvrdí, že za útokom stál iránsky režim. Prokuratúra sa k možnému zapojeniu cudzej mocnosti odmietla vyjadriť.




Zdroj: SITA.sk - Mladý Švéd dostal trest za prípravu vraždy experta na Irán © SITA Všetky práva vyhradené.

