Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Nová európska smernica prinesie silnejšiu ochranu obetí trestných činov, poukázala europoslankyňa Yar
Tagy: Europoslankyňa Európska smernica Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Obete trestných činov Renew Europe
Nová európska smernica prinesie obetiam trestných činov viac konkrétnej pomoci, lepší prístup k informáciám, silnejšiu ochranu počas konania aj jednoduchšie nahlasovanie trestných činov. Poukázala na to slovenská europoslankyňa Lucia Yar (Progresívne Slovensko/Renew Europe).
Smernica podľa nej posilňuje ochranu súkromia aj právo obetí vyžiadať si preskúmanie niektorých rozhodnutí súdov počas konania. Má tiež zabezpečiť lepší prístup k právnej pomoci a psychologickej podpore.
Podporné služby pre detské obete
„Ficova vláda za posledné tri roky vládnutia jasne ukázala, komu chce pomáhať. Znížila tresty za korupciu, skrátila premlčacie lehoty a zvýšila hranicu minimálnej škody na 700 eur. Nová európska smernica ide presne opačným smerom. Posilňuje postavenie obetí všetkých trestných činov, či už ide o domáce násilie, alebo o krádeže,” zdôraznila Yar, ktorá spoluvytvárala nové pravidlá ako hlavná spravodajkyňa.
„V čase, keď slovenská vláda uľahčovala situáciu kriminálnikom, my sme v Európskom parlamente pracovali na silnejšej ochrane obetí. Som hrdá, že Slovensko malo pri tejto legislatíve významnú úlohu,“ uviedla.
Smernica podľa europoslankyne zavádza aj integrované podporné služby pre detské obete. Posilňuje tiež právo na informácie a zvyšuje ochranu pred kontaktom s páchateľom. Dôležitou súčasťou sa stáva povinné vzdelávanie policajtov, sudcov či ďalších profesií, ktoré prichádzajú do kontaktu s obeťami.
Rýchlejšie riešenie poistných udalostí
„Na Slovensku dnes príliš často záleží na tom, na koho obeť natrafí – či dostane pomoc a rešpekt, alebo ďalšie ponižovanie. Štát musí chrániť obete efektívnejšie a zabezpečiť citlivý prístup zamestnancov štátnej správy,“ skonštatovala Yar.
Nové pravidlá zároveň zavádzajú jednotnú európsku linku pomoci pre obete (116 006), na ktorej dostanú emočnú podporu, ale aj všetky potrebné informácie o svojich možnostiach a právach. Novela tiež zjednoduší nahlasovanie menej závažných trestných činov.
Po novom ich bude možné oznámiť online, bez nutnosti návštevy policajnej stanice. Pomôže to aj pri rýchlejšom riešení poistných udalostí po krádeži mobilu či auta. EÚ zároveň v tejto legislatíve po prvýkrát explicitne uznáva, že prístup k interrupciám je nevyhnutný pre obete sexuálneho násilia.
Vláda neplní svoje záväzky
Za dostupnosť tejto starostlivosti však naďalej nesú zodpovednosť jednotlivé členské štáty. Od ich politických rozhodnutí bude závisieť, či sa pomoc k obetiam dostane aj v praxi.
„Vláda v oblasti reprodukčného zdravia neplní svoje záväzky. Namiesto toho od politikov Smeru a Hlasu často počúvame útoky na ženy, ich práva a ich rozhodnutia. My sme pre ženy vybojovali konkrétnu pomoc. Teraz je však na slovenskej vláde, aby ju nenechala len na papieri,“ doplnila Yar.
Smernica nadväzuje na legislatívu o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Členské štáty teraz čaká prenesenie nových pravidiel do praxe.
Zdroj: SITA.sk - Nová európska smernica prinesie silnejšiu ochranu obetí trestných činov, poukázala europoslankyňa Yar © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladý Švéd dostal trest za prípravu vraždy experta na Irán
Tri členské štáty EÚ žiadajú sankcie proti izraelskému ministrovi za ponižovanie aktivistov
