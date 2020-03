Mladý Tunisan napadol muža a ženu sekerou, motív útoku je zatiaľ neznámy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - V nemeckom Augsburgu napadol muž so sekerou a mačetou ženu a iného muža, ktorý sa jej snažil pomôcť. Prípad sa stal v utorok, keď 27-ročný Tunisan žijúci v tomto meste najprv rozbil čelné sklo na autobuse.O niekoľko minút neskôr, približne o 04:00 hodine tamojšieho času rozbil čelné sklo a bočné okno na aute 50-ročnej ženy, ktorej sa začal vyhrážať. Obeti pomohol svedok, ktorého útočník zranil mačetou na hlave. Aj napriek tomu sa 28-ročnému hrdinovi podarilo zabrániť páchateľovi v ďalšom vyčíňaní.Na miesto následne dorazila polícia, ktorá Tunisana zatkla. Zraneného previezli do nemocnice. Motív útoku zatiaľ nie je známy. Polícia prehľadala jeho byt, no nenašla nič, čo by "predstavovalo nebezpečenstvo pre obyvateľov".