Oligarchovia a Kočnerove firmy si prídu na svoje, Beblavý kritizuje započítavanie straty od roku 2014

31.3.2020 - Rozhodnutie o povolení započítať straty od roku 2014 by mala vláda minimálne odložiť. Tvrdí to na sociálnej sieti exposlanec Miroslav Beblavý, podľa ktorého totiž toto opatrenie nemá žiadny okamžitý efekt a v budúcnosti pomôže len malému počtu firiem, ktoré vykazovali v roku 2014 veľké straty.Medzi nimi aj firmy z finančných skupín J&T, či Penta, Kočnerove firmy či spoločnosti z Pro Partners Group, ktoré podľa Beblavého za rok 2014 vykázali straty v desiatkach miliónov eur."O tomto návrhu môžeme ekonomicky diskutovať, ale tento návrh nemá takmer žiadny protikrízový obsah a preto nemá čo hľadať v Prvej pomoci ekonomike, ako to nazvala vláda," tvrdí Beblavý, podľa ktorého toto opatrenie nepomôže firmám podľa toho, či v súčasnosti trpia, ale najmä podľa toho, či v roku 2019 zarobili veľa peňazí, aby bolo straty z čoho odpisovať a či v roku 2014 mali veľkú stratu.Premiér Matovič aj minister financií podľa Beblavého opakovane zdôrazňovali, že opatrenia vlády musia byť veľmi adresné a pomáhať len tým, ktorí to teraz najviac potrebujú."Odpisovanie strát z roku 2014 je absolútne neadresné a pomáha najviac tým najhorším. Ak sa ho podarí zastaviť, budú peniaze na veci, ktoré ľuďom a zamestnávateľom naozaj pomôžu," tvrdí s tým, že z takto nastaveného opatrenia by najviac profitovali podvodníci, oligarchovia a obchodníci s firmami.Uvedené opatrenie sa podľa rezortu financií týka tých podnikateľov, ktorí podávajú daňové priznanie za rok 2019 v čase od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020."To znamená, že aj daňovník, ktorý podal daňové priznanie z dôvodu hospodárskeho roku v januári, februári 2020, si môže cez inštitút dodatočného daňového priznania túto daňovú stratu douplatňovať," informuje ministerstvo.Pri umorovaní tejto straty sa postupuje tak, že ostáva v platnosti zákonný režim uplatňovania straty v minulosti, a len tá časť straty, ktorá nemohla byť uplatnená zákonným spôsobom vzhľadom na výšku základu dane v minulých rokoch, ostáva dnes ako možnosť jej jednorazového doumorovania.