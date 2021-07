Mladý vodič nezvládol riadenie a s autom vyletel mimo cestu, silný náraz ho pripravil o život (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2021 (Webnoviny.sk) - Pri dopravnej nehode za obcou Švedlár (okr. Gelnica) prišiel v utorok večer o život mladý vodič. Informoval o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová. Podľa doterajších zistení 26-ročný vodič z okresu Košice - okolie viedol Opel Astra po ceste od Gelnice na obec Nálepkovo, pričom za obcou Švedlár pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy a prešiel s vozidlom do protismeru. Následne prešiel na trávnatú časť, kde narazil do kameňa. Vozidlo sa pravdepodobne prevrátilo cez strechu a skončilo v lesnom poraste.Pri rotácii auta mladého muža vymrštilo z vozidla, pri dopravnej nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Jeho spolujazdkyňa, ktorá v čase nehody sedela vedľa vodiča, sa nezranila. To, či mladý vodič pred jazdou požil alkoholické nápoje bude zisťované pri pitve. Na vozidle bola škoda odhadnutá na približne 2 000 eur.Polícia miesto udalosti zadokumentovala a v tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presná príčina dopravnej nehody a jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy.